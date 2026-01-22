【高邁】はなんて読む？優れていることを表す難読漢字

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「高邁」はなんて読む？ 「高」は「こう」「たか」などと読みますが、「邁」という字は見慣れない方もいるかもしれません。 小説や新聞などで見かけることが多い表現ですね。 いったい、「高邁」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「こうまい」でした！ 高邁とは、志などが高く、周囲から抜きんでて優れていることを指します。 用法としては、「高邁な理想の持ち主」などのように使われますね。 ただ優れているのではなく、周囲と比較してという意味が含まれるのがポイント。 「高」という漢字には多くの用法がありますが、この熟語では「気高い、優れている」といった意味で使われています。 また、「邁」は「ほかを越して先／上に出る」という意味を持つ漢字です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部