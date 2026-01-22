真木あかりの12星座占い【1/22〜1/28】おとめ座は自分を守るための線引きを

牡羊座

願いをかなえる未来を選び直していく

「願いは自分の手でかなえていくもの」という意識が高まっていく星回り。今までもそう思う気持ちはあっただろうと思うのですが、はっきりと「腑に落ちる」、心から納得がいくのがこの時期。少し前に「夢みたいなことばかり言っていられない」と保留にしていたことが、この時期にふたたび胸の中に立ち現れることも多いでしょう。大事なのは、理想は高いまま持ち続けることです。それでこそ、かなえ方はより明確になり、やる気も高まっていきます。

牡牛座

頑張りたいときほどタイミングを見極めて

仕事や自分に課せられた役割など、やるべきことが多い星回り。向上心が高まり「やるからにはとことん力を尽くそう」と気持ちも引き締まってきます。ただ、25日ごろまでは見通しが甘くなりがちで、気付いていながら過度にリスクを低く見積もっているテーマもあるかもしれません。強気で進めたいことは26日以降にスケジュールを入れ、それまでは手堅く慎重に頑張ってみるといいでしょう。実験的な取り組みも、このタイミングならうまくいきます。

双子座

思っている以上に自由になれる

「これ以上は無理だろう」と思っていたテーマについて、“もっと上”の可能性が見えてくるときです。角度を変えたり、別の相手と組むことで、今からでもできることがいくつも見つかるでしょう。ただ、発想というのは広げよう、変えてみようと思ったところで、自分が心に設定した「当たり前」には、なかなか気づくことはできないのですよね。それを打ち壊すには、とにもかくにも多様な人と交流することが大事です。人と話し、意見を求めてみましょう。

蟹座

ぴったりの言葉が必ず見つかるはず

「言いづらかったことを口にする」チャンスが巡ってきます。どのあたりまで相手のプライベートに踏み込んでいいものか、タイミングは適切かと、ためらうばかりだったテーマはあるでしょうか。おそらくですが「覚悟が決まる」というよりは、相手との関係が十分に深まることで、自然に「今だ」と思えるタイミングが巡ってくるのだろうと思います。今まではなかなか出せずに来た勇気も出せますから、お互いのこれからのために言葉を紡いでいきましょう。

獅子座

いい関係でいるための約束をするとき

交渉や話し合いがスタートする予感。特に要望はなく「相手が決めてくれればそれに従う」などと思える場合でも、あえてしっかりと話し合う姿勢は見せたいところ。それでこそ適切なパワーバランスとなり、関係をこじらせるリスクをひとつ減らすことができます。なお、対人関係で何らかの「約束」をする場合は、あなたが主導権を握って話を進める必要がありそう。相手が不誠実だったり、何度も約束を破られているなら、「次はない」の構えで臨んで。

乙女座

自分を守るためのボーダーラインを設けてみて

急ぎの仕事を持ち込まれたり、家族のケアに追われたりと急に多忙に。計画的に物事を進める乙女座さんであれば、負担が増すこと自体は問題なく対処できるはず。ただ、状況がコロコロ変わって臨機応変な対応が求められるこの時期はややストレスを感じやすいでしょう。相手を責めたり「予定どおりに進めて」と要求しても、問題は解決しないようです。時間や数を区切って「ここから先はダメ」とNGラインを明確にしておきましょう。休日は気分転換を。

天秤座

頑張った自分に楽しいご褒美を

わくわくするような楽しい予定が次々と入り始めます。年明けからせわしない時間を過ごしていた人も、ここにきてようやく一息、気分転換をするだけの余裕が生まれるはず。趣味に打ち込んだり、気になっていた映画やドラマを一気見したりと、楽しい時間を過ごしてみると元気になるでしょう。恋を探している人は今週から調子が出てきます。自分から積極的に動いてこそ恋愛運に追い風が吹くので、勇気を出して一歩踏み出してみたいところです。

蠍座

「理想の生活」の実現に動いて

住まいや生活に関して「こうだったらいいのに」と思い描いていたことを実行に移していく機会が巡ってきます。モデルルームやインテリアショップに足を運んだり、好きな絵を飾ったりと、理想をひとつひとつかたちにしてみるといいいでしょう。モノばかりでなく、生活のルーティンについても同様。夜、なんとなくダラダラと時間を空費しているなら運動を取り入れてみるなど、理想的な習慣に置き換えてみると運気にも気持ちにもハリが生まれるはず。

射手座

パワフルに動いてチャンスをつかめる

突然スイッチが入るようになり、日常に活気が生まれそう。およそひとつの場所にじっとしていることがなく、あちこちを忙しく飛び回るような運気が巡っています。連絡やお誘いには即レスがおすすめ。「どうしよう」と迷うのであれば、それは「今じゃなくていい予定」なのかもしれません。その代わり、心が動いたことに全力投球して、チャンスや人脈をつかんでいきましょう。休日にお出かけするなら近所で話題のスポットやお店が運気のチャージに。

山羊座

ゆっくり休んだら心身と場を整えて

12月後半から続いていた多忙期が一段落。気がゆるんだとたんにドッと疲労が押し寄せてきて、自分がいかに気を張って過ごしていたかを自覚する人はとても多いでしょう。頑張っていらっしゃいましたね。月末までプライベートが充実する星回りですから、多忙で後回しにしていたことを片付けていきましょう。掃除に片付け、栄養バランスの整った食事など、環境を整えるのはいい選択に。そのための出費は多少かさんでも、有意義なものとなります。

水瓶座

堂々と胸をはって意見を主張して

あえて「強く出る」星回りです。強引な人にも押し負けない強さが宿りますし、理不尽なことにはきちんと抗議してこそ改善が見込めます。あなたは、自分から進んでケンカを売るような人ではありませんが、胸をはって堂々と自己主張をする意識を持っておくと運気の流れを自分のものにできるでしょう。ただ、ふわっとした主張では、伝わるものもそれなり。事実関係はしっかり整理し、相手にも主張の意図が伝わりやすいように説明するといいでしょう。

魚座

時間をかけてこそ見える正解もある

モヤモヤを抱えがちな星回り。自分がどうしたいのか、何が正しいのか……自分が「これが正解だ」と決めればいいのだと理解はしていても、なんとなく決めきれないもどかしさがあるのです。これはあなたが優柔不断であるとか、意志が弱いといったことではありません。この時期にあなたを巡る現状はとても複雑で、単純に白黒つけることはできません。もつれた糸をほどくのに手間がかかるように、時間はかけてこそ価値があるのだと思っていてください。