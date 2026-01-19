紗栄子「高確率で聞かれた」ベスコス入り！評判の愛用マットリップカラー「リップどこの？」

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【ベスコス2025】紗栄子の本当に良かったアイテム【部門別】』の動画を投稿。2025年のベストコスメを紹介する動画を公開！様々な美容アイテムを紹介してくれました。

■リップ

動画内に登場したのはこちら！

GUCCI/ルージュ ア レーヴル リキッド マット リップカラー 308ルーシー ダーク オレンジ 税込6,600円（公式サイトより）

しっとりとした付け心地とさらりとした質感が叶う、ソフトマットタイプのリキッドリップ！

紗栄子さんはこちらについて「私すごい合うらしくて」「絶対これ塗ってるとリップどこのですかって高確率で聞かれたアイテム」とコメントしながら、周囲にも評判だったリップだと紹介！

また、チークとしても使用できることから「万能アイテムで、出先でも使えるし」「この子と下半期を駆け抜けた」とメイク直し等でも活躍したと振り返っていました。

そして「フレーミングもしやすくて、色持ちもいい」とチップの塗りやすさや落ちにくさなども評価していました！

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも紗栄子さんが選んだアイテムが登場！ぜひチェックしてみてくださいね。