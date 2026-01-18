¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×µÜºê¸¬²ð»á¤ÎÌä¤¤¤Ë¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¥¢¥ó¥µ¡¼
¡¡¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤ÈÀÆÆ£Å´É×»á¤¬£±£¸Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÆÆ£»á¤¬¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤«¤éÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿ÀÆÆ£»á¤ËµÜºê»á¤¬¡Ö¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ï¥±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£Ï¢Î©À¯¸¢¶¨µÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç²þ³×°Æ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¥Ã¦¤·¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢Î¥Ã¦¤·¤¿¥ï¥±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¹Ô»È¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹·ûË¡£¹¾ò²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö±¦·¹²½¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àº¿À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£²ó¡¢ÃæÆ»¤Î²ô¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£