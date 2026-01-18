「信じられない」「何が起こったんだ」まさかの波乱！日本と並ぶ優勝候補が中国に敗戦で海外衝撃！「５−０で勝つと誰が言ったんだ」「傲慢すぎた」【U-23アジア杯】
まさかの波乱が起きた。
現地１月17日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、U-23ウズベキスタン代表が中国と対戦。延長戦を含む120分間でゴールを奪えず、その後のPK戦で２−４で敗れ、ベスト４敗退が決定した。
大岩ジャパンと並ぶ優勝候補と目されてきたウズベキスタンは、ポゼッションでは71％対29％、シュート数26本対８本（うち枠内は８本対０本）と圧倒したものの、ゴール前で守備を固める中国を最後まで攻略できなかった。
ウズベキスタンはU-23代表ではなく、日本と同じ21歳以下の選手でメンバーを組んでいたとはいえ、初の決勝トーナメント進出を果たした格下の中国に敗れるという驚きの結果に、海外のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「何が起こったんだ」
「ウズベキスタンは簡単に勝てると思っていただろう」
「中国が120分間、守り切るなんて信じられない」
「中国のGKが素晴らしかった」
「ウズベク対日本の決勝って誰が言ったんだ？」
「中国は幸運だった」
「中国が万里の長城を築いた」
「凄まじいディフェンスだった」
「勝った方が強い」
「ウズベクが５−０で勝つと誰が言ったんだ？」
「ウズベクは傲慢すぎた」
番狂わせを起こした中国は、準決勝でベトナムと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
