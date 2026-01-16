¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¡ª Î°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¶â±¿¤äÎø°¦±¿¤ò¤¢¤²¤ë¿ô»ú
Î°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë³«±¿½Ñ¡£¡Ö°ú±Û¡×¤ÏºÇ¶¯¤Î³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Î°µå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¡ÖÎ°µåÉ÷¿å¡×¡£µ¤»ý¤Á¤Î°ÂÄê¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢¿È¤È²È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤ÇÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÎ°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢²È¤ä¿ô»ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³«±¿½Ñ¤òÅÁ¼ø¡£¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÎ°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥ÞÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÎ°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤Î³«±¿¡ÈÊ¡¡ÉÉô²°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÇºÇ¤â¿È¶á¤Ê¿ô»ú¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÅÇÈ¤Î¼þÇÈ¿ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤¬ËÜÊª¤ÎÅÅÇÈ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô°Õ³Ø¤ÇºÇ¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤â¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ¤Î²¼4¥±¥¿¤òÂ¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5Ëü¿Í°Ê¾å¤ò´ÕÄê¤·¤¿·ë²Ì¤«¤é¡¢½êÍ¼Ô¤Î±¿µ¤¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢4¥±¥¿¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢1¡Ê0001¡Ë¤«¤é36¡Ê9999¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·ÈÂÓÈÖ¹æ²¼4¥±¥¿¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÌ¿ÃæÎ¨¤ò¤Û¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤äÁê¼ê¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ²¼4¥±¥¿¤òÂ¤·¤¿¿ô»ú¤òÄ´¤Ù¡¢¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤Î±¿Àª¤äÆÃÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼ï°Å¾ÚÈÖ¹æ¤Ê¤É¤Î4¥±¥¿¤òÂ¤·¤¿¿ô¤¬µÈ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ»ý¤ÁÊâ¤¯¤â¤Î¤ËµÈ¿ô¤Î¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î@¤è¤êÁ°¤ÎÉôÊ¬¤ËµÈ¿ô¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÈÂÓÈÖ¹æ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÁª¤ó¤À¾å¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢²¼4¥±¥¿¤òÂ¤·¤¿¿ô»ú¤ò¸ÞÂçµÈ¿ô¡Ê¢¨¡Ë¤äµÈ¿ô¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¤·¤¿¿ô»ú¤ò¸ÞÂçµÈ¿ô¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï4¥±¥¿°Ê¾å¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤â¤¹¤Ù¤ÆÂ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ä5¤Ä¤Î¿ô»ú¡Ê15¡¢24¡¢31¡¢32¡¢52¡Ë¤Î¤³¤È
¢£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ç³«±¿¡ª
¿ô»ú¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤±¿µ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±¿µ¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤è¤ê³«±¿¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¸ÞÂçµÈ¿ô¤Î52¤Ï¡¢4¥±¥¿¤òÂ¤·¤Æ¤â¤½¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¾Ê¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿¡§¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬È´·²¤Ê15¡£Îø°¦À®½¢¤Î¾ÝÄ§¡¦¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Î²èÁü¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥â¥Æ¥â¥ÆÅÙ¤¬ºÇÂç¤Ë¡ª
15¤È¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÎø¤¬»Ï¤Þ¤ë
¶â±¿¡§24¤ÏºÇ¶¯¤Î¶â±¿¿ô»ú¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿²èÁü¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶¯¤Î¶â±¿¿ô»ú24¤ò¥¥é¥¥é¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È
ÂÐ¿Í±¿¡§Í§¤À¤Á¤È¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë31¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë31¤¬å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤¯¤¸±¿¡§¹¬±¿¤¬¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö32¤Ë¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿¤Ç¿ÀÍê¤ß¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¡£¡¡
Êõ¤¯¤¸¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ê¤é32¤È±ïµ¯Êª¤Î²èÁü¤ò
