¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙB¾®Ä®¿·¶Ê¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×MV¸ø³«¡¡¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦B¾®Ä®¤Î¿·¶Ê¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤Ï¥ë¥Óー¤Î¡È°ÇÂÄ¤Á¡É¤ËÃíÌÜ¡¡¸¶ºîÀª¤¬¥¹¥Èー¥êー¿¶¤êÊÖ¤ê¡õÅ¸³«Í½ÁÛ
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÀÖºä¥¢¥«¡¦²£Áä¥á¥ó¥´¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À±Ìî¥¢¥¤¤Î»à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÂ©»Ò¡¿Ì¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥¢¤È¥ë¥Óー¤¬·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè2´ü¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Î2.5¼¡¸µÉñÂæ¡ÖÅìµþ¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¤ÎÉü½²¿´¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡Ö2.5¼¡¸µÉñÂæÊÔ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Âè3´ü¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¿Í¡¦¥´¥íー¤Î»à¤òÃÎ¤Ã¤¿¥ë¥Óー¤ÎÉü½²¤Î¹ÔÊý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üÂè1ÏÃ¡ÖÆþ¤ì¹þ¤ß¡×Æâ¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖB¾®Ä®¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¡×¤È¡ÖB¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¸ø¼°¿¶ÉÕÆ°²è¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè3´üÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ù¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× 2026¡Ù¤¬¡¢8·î16Æü¤ËÅìµþ¥É¥êー¥à¥Ñー¥¯ SGC HALL ARIAKE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¢¥¯¥¢Ìò¤ÎÂçÄÍ¹ä±û¡¢¥ë¥ÓーÌò¤Î°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¡¢ÍÇÏ¤«¤ÊÌò¤Îß¯¤á¤°¤ß¡¢¹õÀî¤¢¤«¤ÍÌò¤ÎÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡¢MEM¤Á¤çÌò¤ÎÂçµ×ÊÝÎÜÈþ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè3´ü¤ÎBlu-ray¤ÈDVD¤¬Á´3´¬¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Âè1´¬¤Ï3·î25ÆüÈ¯Çä¡£Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Ë¤Ï¡¢½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Öçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ù¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× 2026¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¤·¹þ¤ß·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë