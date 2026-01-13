「G304」連続首位！ ゲーミングマウス人気ランキングTOP10 2026/1/13
「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
2位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
3位 Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラック
G203BK（ロジクール）
4位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイト
G304rWH（ロジクール）
5位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）
6位 PRO 2 LIGHTSPEED ブラック
G-PPD-002XWL-BK（ロジクール）
7位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）
8位 Razer Viper V3 Pro ブラック
RZ01-05120100-R3A1（Razer）
9位 PRO X SUPERLIGHT 2c ブラック
G-PPD-004WLCO-BK（ロジクール）
10位 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Wireless Gaming Mouse ブラック
GPROXSL-WLDEXBK（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
