意外と知らない「48連勤」のカラクリがついに終焉へ。働き方が変わる労働基準法改正のポイントとは

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「48連勤がついに禁止へ。法律の抜け穴がふさがれこれまでの常識が通用しなくなる境界線とは」と題した動画を公開。約40年ぶりとなる労働基準法の大改正が、日本の働き方をどのように変えるのかを解説した。



下矢氏はまず、労働基準法が「労働時間や賃金、休暇など、働く上での最低限のルールを定めた法律」であると説明。その上で、早ければ2027年にも施行される見込みの改正案が、経営者と従業員の双方にとって大きな変化をもたらすと指摘する。



改正案の最大の目玉は、連続勤務日数に関する規制の見直しである。氏は、現行法の「4週間のうちに4日の休日」というルールには抜け穴があり、「理論上は48連勤も可能だった」と明かす。今回の改正では、この規定が「2週間のうちに2日の休日」へと変更される見込みで、これにより長期間の連続勤務が事実上不可能になるという。



さらに、勤務終了から次の勤務開始までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」の導入や、勤務時間外の連絡に対応しない権利「つながらない権利」の明確化も盛り込まれる見通しだ。下矢氏は、これらの変更が特にシフト勤務が多い宿泊業や飲食業、運輸業などに大きな影響を与え、「会社としてはこれまで以上にアルバイトの数をそろえないとシフトが組めなくなる」と、経営者側が直面する課題を指摘した。



この大きな変化を、氏は「PRのチャンス」と捉える。法改正にいち早く対応し、従業員が働きやすい環境を整えていることをアピールすれば、「『法律を遵守した職場作りをやっている』とPRすることで、採用活動などにおいて追い風にできる」と語った。今回の法改正は、単なる規制強化ではなく、企業の姿勢が問われる時代の到来を告げるものとなりそうだ。



