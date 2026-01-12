クリスピー・クリーム・ドーナツのバレンタイン限定ミニボックスが登場♡

バレンタインシーズンに心ときめく甘い時間を届けてくれる、クリスピー・クリーム・ドーナツの限定ミニボックスが今年も登場。スマイルやハートをモチーフにした愛らしいデザインは、見た瞬間に思わず笑顔になる可愛さです。シェアしやすいサイズ感と華やかな見た目で、友人や家族へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。大切な想いをドーナツにのせて伝えてみてはいかがでしょうか♡

バレンタイン限定の華やかミニドーナツ

今年のバレンタインミニボックスには、5種類のミニドーナツがラインナップ。

ルビーチョコ入りコーティングが目を引くピンクスマイルチョコ、優しい甘さのミニスマイルプリン、赤い糸をイメージしたストロベリーハート、定番人気のミニチョコスプリンクル、そしてホワイトチョコで仕上げたミニホワイトスプリンクル。

どれもバレンタインらしいカラーと味わいで、箱を開けた瞬間から特別感を演出します。

選べる3サイズでシーンに対応

ボックスは3個入り、10個入り、20個入りの3サイズ展開。ちょっとした気持ちを伝えたい時にはミニミニボックス、大切な人や友人と楽しむなら10個入り、パーティーや集まりには20個入りがおすすめです。

用途や人数に合わせて選べるのも嬉しいポイント。ミニドーナツの単品販売は行っていないため、限定ボックスならではの特別感を楽しめます。

価格と内容をしっかりチェック

バレンタインミニボックス(20個)は2,808円(イートイン2,860円)、10個入りは1,630円(イートイン1,661円)、3個入りは615円(イートイン627円)。

すべて税込価格で、販売期間は2026年2月1日(日)から2月15日(日)まで。※店舗により価格が異なる場合があります。

※なくなり次第終了となります。

※ピンクスマイルチョコはルビーチョコ入りコーティングを使用しています。

ミニドーナツで甘い想いを届けて

カラフルで愛らしいミニドーナツが詰まった、クリスピー・クリーム・ドーナツのバレンタイン限定ボックス。見た目の可愛さと間違いない美味しさで、贈る人も受け取る人も幸せな気持ちに包まれます。

今年のバレンタインは、心と心をつなぐスイートなドーナツと一緒に、特別なひとときを過ごしてみてください♪