【3,429円でステーキ食べ放題】『匠肉祭り』1月は2店舗で同時開催/サラダバー･ドリンクバー付き/80分制【ステーキのあさくま】

「ステーキのあさくま」は2026年1月15日(木)、半田店(愛知県半田市)、蘇我店(千葉県千葉市)の2店舗で、ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。

当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。

〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』とは〉

『匠肉祭り』では、制限時間80分の間、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン･ランプ･ボールチップ･チキン･あさくまハンバーグ･豚肩ロースステーキ肉など、通常1,000円〜3,000円相当のメニューが食べ放題になる。これまでの『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。

通常1,000円〜3,000円相当のステーキが食べ放題に

食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。サラダバーコーナーには、濃厚コーンスープや牛すじカレー、デザートといった通常メニューに加え、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえている。

あさくま『匠肉祭り』だけの特別メニュー

〈『匠肉祭り』開催概要〉

【日時】

2026年1月15日11:00〜22:00(最終入店20:40)

【内容･価格】

ステーキ食べ放題･サラダバー･ドリンクバー付き

男性:3,429円(税込3,771円)

女性:2,929円(税込3,221円)

小学生:1,629円(税込1,791円)

小学生未満:無料

【制限時間】

80分

【メニュー詳細】

･ステーキラインアップ

サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど

･特別商品

鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど

あさくま『匠肉祭り』 サラダバー･デザートバー豪華45品

〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』開催店舗一覧〉



･ステーキのあさくま 半田店

所在地:愛知県半田市有楽町8-31-1

TEL:0569-22-8000

･ステーキのあさくま 蘇我店

所在地:千葉県千葉市中央区南町2-7

TEL:043-265-8394

1月の『匠肉祭り』は2店舗同時開催