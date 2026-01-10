「食べ物で幸運を摂取」人気占い師に聞いた「2026年のラッキーフード」

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「2026年の運気を上げる」食べものとは？

お正月休みはゆっくりできましたか？ うっかり食べ過ぎてお正月太りしてしまった…なんて声も年始にはよく聞くフレーズですね。今回は意識してとり入れると運気アップが期待できる2026年のラッキーフードについてのお話。







2026年は「水の気」が強い年

世の中のものは、「木」「火」「土」「金」「水」の5つに分類され、それぞれに影響しあうという「五行説」を聞いたことがありますか？ 食に関しても、食材や味が五行で分類され、それぞれに効能があるといわれています。2026年は「一白水星」が中宮に位置する「水」の気が強い年です。水の気を持ったり、連想させる食材をとり入れると良い年になります。







ミルクや生クリームなどの「乳製品」

まずは牛乳や生クリームなどの乳製品。牛乳は「水の気」を持っているだけでなく、豊かさの象徴でもあり、金運アップにも効果が期待できます。メニューですとクリームパスタやクリームシチューなどがおすすめです。また、牛乳はホットミルクにして就寝前に飲むと安眠にもつながるでしょう。







「ぷるんとした食感」の食べ物

ゼリーや水ようかん。ババロアなど、プルンとした食感の食べ物も今年のラッキーフード。水を連想させる食べ物は女性のフェロモンや色気を満たすと言われており、美容運や恋愛運にも良いとされています。







（ぷりあでぃすさんからの具体的なアドバイス）

