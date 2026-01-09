いちばん使える黒ニットは？ スタイリストに聞いた「どこまでも着回せる」名品
「繰り返したくなる」 理由のある黒ニット
使い勝手のいいベーシックな黒ニットの中でもつい手にとってしまう1着。それは、重ねるだけで絵になる丈感だったり、包まれるような幸福感を味わえる風合いだったり。 数多の服を見てきたスタイリスト・出口奈津子さんが推す間違いない黒とは？
【スタイリスト・出口奈津子さん】
着まわし企画を担当することも多く、長くフレキシブルに使えるアイテム選びのポイントを熟知。
「インナー次第で表情が変わる」
ショートタートルニット／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan新宿店）
「フォックス混の繊細な毛足。丈が短いおかげで、タートルなのにさまざまな表情を楽しむことが可能。そでや身ごろも広く、重ね着しやすいのもうれしい」（出口さん）
＋ONE-PIECE
「上からかぶせて」シアーなワンピにメリハリを
黒ニットは同じ。ワンピース／Ungrid キャップ／フェイブル アンド フェイラー（office. koizumi.）
軽やかなシアーワンピに、あえて重厚なフォックス混ニットを重ねる「質感のギャップ」。この対比が、のっぺりしがちな黒のレイヤードに奥行きを生む。ショート丈の視覚効果で重心が上がり、ルーズな重ね着でもスタイルアップがかなう計算ずくのバランス。
