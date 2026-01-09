この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が断じる！自利と利他が分ける明暗『どうやっても悪い結果しか出ない…そんな人は考え方の根底から見直していくことをオススメします。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士として知られる菅原氏が、自身のYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で『どうやっても悪い結果しか出ない…そんな人は考え方の根底から見直していくことをオススメします。』と題した動画を公開した。京セラを創業した経営者・稲盛和夫氏の名著『考え方』を取り上げ、その最終章をもとに、人生が思うように進まない人に共通する思考の癖について語っている。



動画で菅原氏が焦点を当てたのは、第9章「世のため人のために行動すること」である。ここで語られる中心概念が「利他」だ。「利他」とは、自分の利益よりも他人の幸福を願い、相手のために行動する姿勢を指す。一方、その対極にあるのが、自分の都合や利益のみを優先する「自利」の考え方である。稲盛氏は、人の喜びを自分の喜びと捉える精神こそが、巡り巡って自分自身にも返ってくる「自利・利他」の原点だと説いている。



菅原氏は、この抽象的になりがちな思想を、誰もが理解しやすい寓話で説明する。地獄と極楽は、見た目はまったく同じ場所でありながら、そこにいる人々の考え方によって全く異なる世界になるという話だ。長すぎる箸を前に、自分だけが得をしようとすれば争いが生まれ、誰も満たされない。しかし、相手のために箸を使えば、結果的に全員が満たされる。この対比が、「自利」と「利他」が生み出す結果の違いを端的に示している。



さらに動画では、「利他」の心がもたらす影響を、より大きな視点から掘り下げていく。人の思いや行動が、宇宙全体に流れる進化や調和の方向性と一致したとき、人生は自然と良い方向へ進むという考え方だ。自分の努力だけでなく、周囲の助け、さらには目に見えない大きな流れをも味方につけられるかどうかは、考え方次第で変わると語られる。



この論点は、単なる精神論として片付けられるものではない。なぜ「良いことをしても報われない」と感じる人がいるのか、なぜ同じ努力をしても結果に差が出るのか。その根本にある思考の向きについて、菅原氏は具体的な言葉と例えで整理していく。人生が停滞していると感じている人ほど、自分の行動以前に、考え方そのものを問い直す必要性を突きつけられる内容である。



本編は、努力しているのに報われないと感じている人や、人間関係や仕事で同じ失敗を繰り返している人にとって、思考の向きを見直す上でも有用な指針となるはずだ。