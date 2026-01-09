落語家の立川談春が９日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

談春は今、ゴルフにハマっているが、師匠の故立川談志さんは「ゴルフなんてやってるヤツはダメだ」と言っていたという。

そこで談春が、なぜ談志さんがゴルフを嫌うのか調べたところ「あの人ね、人生でね、スタートラインに立てなかったものが２つだけあるんだって。１つが運転免許が取れなかったこと。運転免許（取りに）言ってたら、教官にいろいろ言われて『ふざけんな！』って言って帰ってきちゃった」。

もう一つがゴルフだったそうで、理由は「あまりにもみんなができんのに自分はできないから」だという。これを聞いたパーソナリティーの今田耕司は「落語で言うたらすごい格下の人にも負ける。これがもう許せない」と、談志さんの負けず嫌いな性格が原因だったと指摘した。

さらに今田は、談志さんと同じように負けず嫌いなのがダウンタウンの松本人志だという。「松本さんもトランプ、一緒にみんなでゲームやってたら最後、たたきつけて帰っていったことある。山崎邦正（現在の月亭方正）の家でバーン、たたきつけて帰っていった」と話していた。