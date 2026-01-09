【漫画】「ブス1位」の陰口から整形、そして人気アイドルへ。 親友から裏切られ整形を暴露されたアイドルの葛藤と、ファンが彼女を愛し続けた本当の理由
中学時代、男子たちに「ブスランキング1位」と嘲笑われていた宮本れいな。容姿への強いコンプレックスを抱えていた彼女が、唯一の憧れだった親友・ゆいかのような「完璧な女の子」を目指して整形し、アイドルの道へ。しかし、成功を掴んだ彼女を待ち受けていたのは、かつての親友による残酷な暴露だった。
あめみくろさん(@ammkr2222)の短編集『もちろん推してね!?』に収録された「整形したアイドルの話」がX(旧Twitter)で公開されると、18万件を超える「いいね」を記録。「裏切りがキツい」「ラストに救われた」と大きな反響を呼んでいる。
■「ゆいかになりたかった」純粋な願いを打ち砕くネットの拡散
アイドルグループ「もち推し」のメンバーとして活動するれいなは、ファン想いで努力家な性格。どれほど多忙でもSNSの返信を欠かさず、他のメンバーが愚痴をこぼすようなファンも「大切な私の推し」と受け入れてきた。
その原動力は、自分を受け入れてくれた中学時代の親友・ゆいかへの憧れ。しかし、再会したゆいかに活動を報告した直後、ネット上に整形前のツーショット写真が流出してしまう。信じていた「理想の女の子」からの裏切りに、れいなは絶体絶命の危機に立たされる。
■重い展開でも「ハッピーエンド」にこだわる作者の筆致
作者のあめみくろさんは、本作を描くうえで「重い展開になり過ぎないよう、ハッピーエンドに着地させること」を意識したと語る。浅野いにお氏や宮崎夏次系氏の作品から影響を受けたという独自の世界観の中で、女の子一人ひとりの「異なるかわいさ」を丁寧に描き分けている。
特に反響の大きかったゆいかの「裏切り」については、単なる悪役としてではなく、学年に一人はいそうな「完璧な美少女」のリアリティを追求。単行本2巻では、彼女が再登場する後日談も用意されているという。
■「沼る恋愛」を描き続ける理由
あめみくろさんは、本作以外にも「恋愛の沼にハマっていく女の子」をテーマにした作品を多く発表している。 「成長のない、停滞した恋愛描写は心情が偏りがちになるため、多様なキャラクターを登場させることで共感の幅を広げている」と語る。
ルッキズムや整形の誇張表現といったセンシティブなテーマを含みつつも、最終的に「努力とファンへの愛」が報われる本作。自分を変えるために一歩踏み出したれいなの姿は、多くの読者に「推すこと」の本来の意味を問いかけている。
取材協力：あめみくろ(@ammkr2222)
