ロエベ、キャンペーンに中央区の名物リクガメのボンちゃん起用　新店舗のオープニングを記念

「ロエベ（LOEWE）」が、2025年12月にオープンした国内最大級の旗艦店「カサロエベ銀座」のオープニングを祝し、キャンペーンムービーとヴィジュアルを公開した。

【画像をもっと見る】

同店は、売り場面積約965平方メートル。4フロアから構成されており、世界でも2番目に大きい規模となる。店頭では、ウィメンズとメンズのウェアやバッグ、シューズ、ジュエリー、アイウェア、ソフトアクセサリー、フレグランス、ホームセンツ、キャンドル、革小物などをフルラインナップで揃える。

キャンペーンのムービーは、坂本九による楽曲「上を向いて歩こう」をテーマ曲に選曲。撮影は映像作家のザビエル・テラ（Xavier Tera）が担当し、アーティストの浅野順子、俳優の中野有紗、中央区の名物であるリクガメのボンちゃん、坂本九の妻で俳優の柏木由紀子らを起用した。

キャンペーンの公開に併せて、ロエベが手掛けた銀座のシティガイドを1月9日から配布。ロエベのエッセンスと響き合う店舗や事業者の紹介のほか、同ムービーについてのストーリーやキャストのインタビュー、制作の舞台裏も掲載する。シティガイドは、カサロエベ銀座のほか、森岡書店と中村活字でも配布。加えて、中央通りと晴海通りには1月21日までフラッグを掲出する。

また、同日の1月9日からは、カサロエベ銀座限定アイテムを発売。アーティストの藤田匠平と山野千里による京都の陶芸制作ユニット「スナ・フジタ」とコラボレーションしたハンモックバッグやシアリングコート、ジャケットを販売するほか、スナ・フジタとの最新コレクションの一部を先行で販売し、4階のギフトカウンターでは期間限定でスナ・フジタによるパッケージを使用したパルメラやポルボロンを用意する。

◾️カサロエベ銀座

所在地：東京都中央区銀座5-8-15

営業時間：11:00〜20:00