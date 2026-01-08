「うっせーな！」理不尽なクレーム客に店員が一喝!?″お客様は神様″が通用しないアメリカ流クレーム対応が痛快！【作者に聞いた】
「どういうことだ、これは！」ファーストフード店で怒号が飛んだ。客が店員に対して、注文したナゲットの数が違うとクレームを入れている。この漫画を描いたのは、現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さん。「店員にクレームを入れる客」という構図は、日本・アメリカの両方で見る光景だ。ただ大きく違うのは、アメリカでは「客の立場が必ずしも上」という相関図が存在しないということ。
今作「アメリカあるある漫画【クレーム客】」は、現在アメリカでアクターとして活躍しているkasuteraさんの実体験をもとに描かれている。ナゲットの数が少ないとクレームする客に「6個って言いましたよね？」と簡単には頭を下げない店員。さらにしつこくクレームする客に、「うっせーな！」と一喝。そして、呼ばれて現れたマネージャーの対応はーー。
「アメリカにも『customer is always right』という言葉があります。お客様は常に正しいという意味で、日本の『お客様は神様です』に近いですね」とkasuteraさんは話す。しかし、理不尽なクレームをつける客はどこにでも現れるもので、アメリカではそれがまるで「戦いのゴング」のように扱われるという。
kasuteraさんによれば、アメリカでは「店員がへりくだる立場ではありますが、あくまで建前感が強く、実際に日本ほど丁寧な言葉遣いはしませんし接客ももっとラフです」とのこと。正当なクレームには真摯に対応するものの、理不尽なクレームに対しては必要以上にへりくだることはなく、それを周囲が咎めることもない。「マネージャーには小言を言われるかもしれませんが…(笑)。でもこの漫画のマネージャーのように従業員の味方をするクールなマネージャーもいます！」と話す。
そんなkasuteraさんがアメリカ生活で最もギャップを感じるのは、チップ文化だ。「まだアメリカに引っ越したばかりの頃にレストランで食事をしたのですが、チップを知らなくてそのまま退店してしまい、店員に追いかけられました(笑)」というエピソードも語ってくれた。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
