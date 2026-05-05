「それどこの？」って聞かれそう♡【Francfranc】バッグにつけたい！「オシャレ雑貨」

お出かけの気分を高めてくれそうな可愛らしい小物は、バッグのアクセントとしても重宝しそうです。【Francfranc（フランフラン）】には、見た目の華やかさだけでなく、実用性も兼ね備えた雑貨が揃っています。今回は、バッグにつけられるフランフランのオシャレ雑貨をご紹介します。

身だしなみを整えるのに役立つ大きめチャーム

最初にご紹介するのは、「セレーナ ミラー & ブラシ付 ハートチャーム」。バッグに下げるだけで華やかな印象を添えてくれるデザインが魅力的なハート型チャームです。画像のライトブルーのほか、ピンク、シルバー、ホワイトの全4色が展開されています。フランフラン好きの@risa_.pianoさんによると「中にはミラー & ブラシが入ってる便利アイテム」なのだとか！ 出先でさっと髪やリップを直したい時にも重宝しそうです。

ポーチやバッグに上品な華やぎを添えるチャーム

続いては、@risa_.pianoさんが「見つけた瞬間カゴ入れた」というチャーム。ビーズのついたライトブルーをはじめ、それぞれ異なるモチーフと色味の全8種類が用意されています。@risa_.pianoさんによると「シンプルすぎず、でもちゃんと上品」とのことで、バッグに彩りを添えたい時に◎ 繊細な作りで、長く使っても飽きにくく日々の気分を高めてくれそうです。

整理整頓に役立つリップケース

アイボリー、ピンク、シルバー、ブルーの全4色から選べる、大人っぽい配色が魅力的なリップケース。@risa_.pianoさんによると「バッグチャームになるリップケース」とのことで、迷子になりがちな小物をスマートに持ち歩けるでしょう。見た目もシンプルなので、手持ちのバッグに合わせて選んでみてはいかが？

合わせてチェックしたい上品な収納ポーチ

あわせてご紹介したいのが、こちらのポーチ。バッグにはつけられませんが、バッグの中身を整えるのに適したコンパクトなサイズ感が魅力です。落ち着いたトーンのバイカラーデザインで、大人女性も持ちやすいはず。リップケースとお揃いの色で揃えれば、統一感のあるオシャレを楽しめるでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里