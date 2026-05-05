“ボトム選び”に困っているコ必見♡ 体型カバーが叶う【ボリュームスカート】コーデ特集
おしりまわりが気になって、ボトム選びが難しい...ってコ、必見！そこで今回は、本田紗来とともに、ふんわりシルエットで可愛く体型カバーが叶う「ボリュームスカート」の着こなしテクをご紹介します♡ 簡単に体型をカバーできるコーデ術を最後までチェックして。
Q. おしりが大きくてボトム選びが難しい
A. ボリュームを生かせるスカートが最適！
トップスで隠してしまいがちだけど、実はトレンドのボリュームミニは、おしりが大きめのコのほうがふわっと広がって可愛いの♡
全体が大きく見えないように、ウエスト部分はキュッと締めることを意識して！
Cordinate ウエストの締め色と純白ミニでスッキリとした印象に
とびきりガーリーに仕上がる白のバルーンスカートは、スポな要素を取り入れてこなれた雰囲気に。
Item 【adidas】バルーンミニスカート
サイドに入ったストライプが細見え効果抜群。
Item 【PHILLY】ティアードスカート
太めのウエストゴムでメリハリは完ペキ♡
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来 （本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来