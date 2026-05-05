“ボトム選び”に困っているコ必見♡ 体型カバーが叶う【ボリュームスカート】コーデ特集

おしりまわりが気になって、ボトム選びが難しい...ってコ、必見！そこで今回は、本田紗来とともに、ふんわりシルエットで可愛く体型カバーが叶う「ボリュームスカート」の着こなしテクをご紹介します♡ 簡単に体型をカバーできるコーデ術を最後までチェックして。

Q. おしりが大きくてボトム選びが難しい

A. ボリュームを生かせるスカートが最適！

トップスで隠してしまいがちだけど、実はトレンドのボリュームミニは、おしりが大きめのコのほうがふわっと広がって可愛いの♡

全体が大きく見えないように、ウエスト部分はキュッと締めることを意識して！