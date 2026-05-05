40・50代に似合う「キレイめTシャツ」→【無印良品】に売ってた♡（大歓喜）

暖かくなるにつれて手に取りたくなるのが、サラッと着られるTシャツ。使い勝手は良いけれど、カジュアルすぎるのが気になる……。そんなミドル世代は、【無印良品】のキレイめTシャツをチェックしてみて。清涼感のある素材や計算されたシルエットで、シンプルながらこなれ見えが狙えます。今シーズンは大人に似合うTシャツを味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しんでみては。

すっきり見えと楽ちんさを両立

【無印良品】「婦人 天竺編みクルーネック半袖Tシャツ」\990（税込）

春夏コーデの相棒にするなら、スタイリングしやすいクルーネックのTシャツがおすすめ。程よいフィット感がありながら、体のラインを拾いすぎないシルエットで楽ちんさも確保。爽やかなボーダー柄やシンプルな無地など、キレイめ派も着やすいラインナップを揃えています。写真のようにパンツを投入すればハンサムに、スカートやキャミワンピースと合わせればフェミニンに。

コーデに抜け感を与えるゆったりシルエット

【無印良品】「婦人 強撚天竺編みクルーネック半袖Tシャツ」\1,490（税込）

こちらのクルーネックTシャツは、ゆとりを持たせたリラックス感のあるシルエットが特徴。袖丈も長めにデザインされており、着るだけで自然と二の腕もカバーできます。薄手かつドライな素材が使われているので、暑さが厳しくなる季節に手放せなくなりそう。シンプルな無地でキレイめにもカジュアルにも振りやすく、幅広い着こなしが楽しめる予感。アクセントが欲しいときは、ビスチェやベストとのレイヤードもおすすめ。

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。