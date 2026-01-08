軽くてあったか！ヘリテージ感じる万能デナリベスト【ザノースフェイス】をAmazonでチェック‼
ミドラーにもアウターにも。秋冬を快適にするフリースベスト【ザノースフェイス】のベストがAmazonに登場!
ザノースフェイスのベストは、1989年にエクスペディション向けに開発されたデナリジャケットをベースにしたモデル。時流に合わせてバランスよくアップデートされたサイズ感で、ユニセックスで着用しやすいシルエットに仕上げている。
表地には、軽さと厚みを兼ね備えたポリエステル100パーセントのマイクロフリース素材「Versa Micro ECO 300」を採用。柔らかな肌触りと高い保温性が特徴で、デッドエアを効果的にため込み、衣服内を適温に保つ。裾にはドローコードを備え、気密性を高めることで冷気の侵入を防ぎ、より快適な着用感を実現している。
肩部分には、パックとの摩擦に強いリサイクルタスランナイロンを配置し、アウトドアでの使用を想定した耐久性を確保。アウターとしてもミドラーとしても活躍し、秋から冬にかけての幅広いシーンで使いやすい万能アイテムとなっている。
タウンユースにも馴染むシンプルなデザインで、レイヤリングの幅が広がる一着。アウトドアの機能性と日常の着やすさを両立した、ザノースフェイスらしい定番ベスト。
