「僕の娘に30球団のロゴを見せたときに…」

まさかの発言に驚きが広がった。岡本和真内野手が6日（日本時間7日）、ロジャースセンターでブルージェイズ入団会見に臨んだ。新天地での気持ちを表明する中、話題になったのは移籍の理由。カナダファンは「運命だ」「最高だよ」と拍手喝采している。

スーツ姿で登場した岡本は白と青のブルージェイズユニホームに袖を通し、笑顔を見せた。会見では「I am very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team.（ブルージェイズに加入できて嬉しいです。毎日一所懸命にプレーし、チームのために全力を尽くします）」などと英語で挨拶し、場内を沸かせた。

ブルージェイズを選んだ理由については「凄く街がいいところで、何より強く、世界一になれるチームだと思います」と話すと、続けて「僕の娘に30球団のロゴを見せたときに、一番最初に『これがかわいい』と言って選んだのがブルージェイズでした」と、“岡本節”でまさかの理由を明かした。

すると、この発言にカナダのスポーツ専門メディア「スポーツネット」のベン・ニコルソン＝スミス記者やMLB公式X（旧ツイッター）などが反応。するとブルージェイズファンからは「賢い子だ」「Wow」「娘ちゃんが本当のMVPだ」「球界最高のロゴだからね」「なんて愛らしいんでしょう！」「最高だね」「オカモトの娘ちゃん、もう今この瞬間から『名誉カナダ人』決定だね！」と、早くも心を掴んだようだ。（Full-Count編集部）