この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が論破！「一流は節税しない」という思い込み『6年連続過去最高益を出す上場企業でも国税に狙われる？一流の会社でも節税する理由とは』

脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で『6年連続過去最高益を出す上場企業でも国税に狙われる？一流の会社でも節税する理由とは』と題した動画を公開した。大手企業「味の素」が指摘された申告漏れの話題を入口に、「黒に見える話が、なぜ一概に脱税とは言い切れないのか」「なぜ儲かっている会社ほど税務と向き合わざるを得ないのか」を、国税当局との“見解の相違”という切り口で整理している。



動画は、「味の素の申告漏れって結局どういう話なのか？」という疑問から進む。菅原氏がまず強調するのは、国際取引やグループ周辺の取引は、税率の違いが絡むぶん疑いの目が向きやすいという現実だ。企業側は合理性があると思って組んだスキームでも、国税側は「所得の付け替え」と見なすことがある。ここで火がつくのが、ルールの解釈をめぐる攻防である。



取り上げられる論点は大きく2つに整理される。1つは海外の関連先との取引が「本来は日本側の所得ではないか」と指摘された話。もう1つは海外の関連先に対する債権の扱いが「その処理は行き過ぎではないか」と否認された話だ。数字だけを見ると派手だが、菅原氏は「基準が明快でない領域ほど、国税と企業の解釈が衝突しやすい」と語り、問題の本質を“線引きの難しさ”に置く。



そして核心に踏み込む。最高益を更新し続ける一流企業が、なぜ税務に神経を尖らせるのか。菅原氏の結論は明快で、税金は資金を社外へ流出させるコストであり、手元資金を厚くすることは競争力そのものだという立て付けだ。利益が大きい会社ほど投資の選択肢も増えるが、同時に税負担のインパクトも跳ね上がる。だからこそ「できることはやる」という判断になりやすい、という見立てが示される。



後半はQ&A形式で、税務の“現場感”が一気に増す。相続で出てくる骨董品などの評価の考え方、生前贈与のルール変更を踏まえた注意点、交際費まわりの判断、仕事専用の衣類の扱い、扶養の考え方など、視聴者がつまずきやすい論点をテンポよく捌いていく。制度名や条文を並べるより、「どこが論点になりやすいか」を先に示すため、観点の置き方が掴みやすい。



派手な見出しの裏にあるのは、「節税＝悪」でも「節税＝正義」でもない、境界線の見取り図である。大企業の事例で緊張感を出しつつ、手元の質問に落としていく構成も含め、菅原氏の語り口の切れ味は本編でより伝わるはずだ。今回の動画は、国税の指摘と節税の境界を整理したい経営者にとっても非常に参考になる内容である。