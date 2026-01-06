MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¡ÖæÆÊ¿¥Ç¡¼¡×¼Â»Ü¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¸½ÃÏ»þ´Ö1·î7Æü¤ËÂçÃ«æÆÊ¿ÆÃ½¸¤ò½ªÆüÊüÁ÷
¡¡MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¾Î¤¨¤ë½ªÆüÆÃÊÌÊÔÀ®¡ÖShohei¡¡Day¡ÊæÆÊ¿¥Ç¡¼¡Ë¡×¤ò1·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤òµó¤²¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅê¼ê·óDH¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤Î¿ô¡¹¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë2»þ´ÖÆÃÈÖ¡ÖBest¡¡of¡¡Shohei¡Ê¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ë¡×¤¬¡¢MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î³ÆÈÖÁÈ¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÊÔÀ®¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾»î¹ç¤ÎºÆÊüÁ÷¤À¡£2024Ç¯9·î19Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¦50ÅðÎÝ¥¯¥é¥Ö¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿»î¹ç¤È¡¢2025Ç¯¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿°ìÀï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡ÖHot¡¡Stove¡×¤ä¡ÖMLB¡¡Tonight¡×¤Ç¤âÂçÃ«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£»Ê²ñ¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¢¥à¥¸¥ó¥¬¡¼¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖGreg¡Çs¡¡List¡×¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥ä¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÍÇ½¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿²áÄø¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£