J1アビスパ福岡は5日、金明輝監督（44）との契約解消を発表した。解除は4日付。

5日、雁の巣球技場（福岡市）で会見したアビスパ福岡の山口均副社長は「昨年末、金監督の言動について複数のコンプライアンスに抵触する事実が認められた。このままトップチームを委ねることは難しいと判断し、本人と面談を実施した上で合意して解約した」と説明した。事案の具体的な内容については、対象者が特定されるなどとして明かさなかった。

2024年12月の就任会見時、クラブは従前から定期的なコンプライアンス研修を開催し、外部通報制度を導入している。さらに柳田伸明強化部長は「常にチームに帯同し、何か問題になりそうだと思うことがあれば、その都度素早く対応してきた。今まで以上の意識で行っていく」と語っていた。

クラブは昨年11月に2026〜27年シーズンまでの続投を発表したが、当時もコンプライアンスに抵触する可能性のある事案は把握。「対応し、改善していた」上で「そこまで重くない」と認識していたが、昨年末にJリーグからの連絡で新たな事案が発覚し、契約解除に踏み切った。

5日の会見で柳田強化部長は「監督が代わり、選手への言動や表現、伝え方が非常に変わり、選手たちも非常に戸惑うところはあった。ただ、ストレスを感じているなと思う選手がいた場合は積極的に面談し、受け止めて監督へのフィードバックを徹底してやってきたつもり」と説明した。

その上でも外部からの連絡で発覚した今回の事態。柳田強化部長は「すべてを把握はできていない部分もあったということは認めざるをえない」とし、サポーターやスポンサーらに向かって「期待を裏切るような形になってしまったことを心よりおわび申し上げたい」と頭を下げた。

後任には塚原真也コーチ（40）が暫定的に指揮する。

金氏はJ1（現J2）サガン鳥栖の監督だった2021年に選手へのパワーハラスメントが発覚し、Jリーグの監督に必要なS級ライセンス（現JFAPrpライセンス）からA級に降格。23年から町田のヘッドコーチを務めつつ、日本サッカー協会（JFA）による研修プログラムや社会法人活動を経て24年にS級を再取得すると、同年12月に福岡の監督就任が発表された。

一部サポーターやスポンサーからは疑問の声が出たものの、クラブは課題の得点力不足を解消できる手腕と、若手育成の実績などを評価して起用に踏み切った。昨年は4月にクラブ創設30周年で初のJ1首位に浮上。夏場に5連敗を喫するなど浮き沈みがありながらも6季連続のJ1を決めたが、最終成績は12勝12分け14敗、勝ち点48の12位で目標の6位以内を達成できなかった。