ザ・クロマニヨンズの「フルスイング」が、滝藤賢一、横澤夏子、上白石萌音出演の「楽楽クラウド」TVCMに起用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ザ・クロマニヨンズの楽曲「フルスイング」が、俳優の滝藤賢一、お笑い芸人の横澤夏子、女優の上白石萌音が出演する、株式会社ラクス「楽楽クラウド」初となるTVCM『これまでとこれからと』篇に起用されることが発表となった。

■「フルスイング」は、ザ・クロマニヨンズの最新アルバム『JAMBO JAPAN』に収録

「フルスイング」は、ザ・クロマニヨンズの18枚目のオリジナルアルバム『JAMBO JAPAN』（2025年10月29日発売）収録楽曲。重ねてきた“これまで”の価値と、AIでさらに進化する“これから”の姿を、前向きに表現したCMを「フルスイング」の力強い楽曲が後押ししている。CMは1月5日より放映開始。

「フルスイング」が収録されている、クロマニヨンズの最新アルバム『JAMBO JAPAN』は、先行シングルとして発売された、スピード感溢れるギターとハープが織りなす骨太なグルーヴが印象的な「キャブレターにひとしずく」、2025年1月10日全国公開 『劇映画 孤独のグルメ』の主題歌「空腹と俺」、パルコ・プロデュース2025 東京サンシャインボーイズ 復活公演「蒙古が襲来」のテーマソングとして提供した楽曲をあらたにクロマニヨンズで収録した「どんちゃんの歌」、さらに、真島昌利がボーカルを担当する楽曲を含む全12曲を収録。各方面でも高い評価を得ている。

そんな、クロマニヨンズは現在、全56公演に及ぶ全国ツアー『ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026』を実施中。アルバム曲を中心とした構成となっている全国ツアーでは、もちろん「フルスイング」のエネルギッシュな演奏も体感できる。全国ツアーは5月10日沖縄公演までの全56公演、約6ヵ月に及ぶツアーとなっている。

リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『JAMBO JAPAN』

ザ・クロマニヨンズ OFFICIAL SITE

https://www.cro-magnons.net/