香取慎吾、初の関西ローカルでのレギュラー番組『しんごの芽』がスタート！タッグを組む1月のマンスリーMCは令和ロマン・くるまに決定
香取慎吾の自身初となる関西ローカルでのレギュラー番組『しんごの芽』（「芽」は絵文字が正式表記）が、1月10日より読売テレビにて放送スタート。タッグを組む1月のマンスリーMCが令和ロマン・くるまになることが発表された。
■「ずっと会いたかった」（香取）「人間としての大きさを感じた」（くるま）
『しんごの芽』は、あらたな“未来のヒット番組”を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている、誰もが認める国民的スター、香取慎吾がMCを務める。香取にとってこの番組が、関西ローカルとして初のレギュラー番組となる。
そして番組では香取とともに番組を進行する月替わりの「マンスリーMC」も登場。初回となる1月のマンスリーMCを務めるのは、テレビに対して新しい価値観を持つ令和時代のニュースター・くるま（令和ロマン）に決定した。今回が初めての共演となる二人からどのようなトークが飛び出すのか？そして未来のヒット番組を目指した“芽”が出そうな企画に対しての二人の評価&価値観とは？世代を超えたスター同士の化学反応に注目だ。
■香取慎吾＆くるま 収録後コメント
■番組情報
読売テレビ『しんごの芽』
01/10（土）23:30～23:55
※関西ローカル
※放送終了後TVer見逃し配信あり
MC：香取慎吾
マンスリーMC：くるま（令和ロマン）
