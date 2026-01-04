香取慎吾、初の関西ローカルでのレギュラー番組『しんごの芽』がスタート！タッグを組む1月のマンスリーMCは令和ロマン・くるまに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

香取慎吾の自身初となる関西ローカルでのレギュラー番組『しんごの芽』（「芽」は絵文字が正式表記）が、1月10日より読売テレビにて放送スタート。タッグを組む1月のマンスリーMCが令和ロマン・くるまになることが発表された。

■「ずっと会いたかった」（香取）「人間としての大きさを感じた」（くるま）

『しんごの芽』は、あらたな“未来のヒット番組”を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている、誰もが認める国民的スター、香取慎吾がMCを務める。香取にとってこの番組が、関西ローカルとして初のレギュラー番組となる。

そして番組では香取とともに番組を進行する月替わりの「マンスリーMC」も登場。初回となる1月のマンスリーMCを務めるのは、テレビに対して新しい価値観を持つ令和時代のニュースター・くるま（令和ロマン）に決定した。今回が初めての共演となる二人からどのようなトークが飛び出すのか？そして未来のヒット番組を目指した“芽”が出そうな企画に対しての二人の評価&価値観とは？世代を超えたスター同士の化学反応に注目だ。

■香取慎吾＆くるま 収録後コメント

・収録の感想は？

・初共演してみての感想は？

・番組の見どころは？

■番組情報

読売テレビ『しんごの芽』

01/10（土）23:30～23:55

※関西ローカル

※放送終了後TVer見逃し配信あり

MC：香取慎吾

マンスリーMC：くるま（令和ロマン）

■関連リンク

『しんごの芽』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/shingonome/

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com