1月4日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……魚座

恋する相手の感情を、驚くほどスムーズに感じ取れる日です。言葉にされなくても、その想いや不安を理解し、自然と癒やす行動ができるでしょう。自分の振る舞いに自信を持ち、素直に寄り添うことが大切。相手があなたを深く想っていることも、確信できるはずです。

★第2位……蟹座

「大丈夫だよ」「無理しないでね」と、気遣いや思いやりの言葉をかけてみましょう。あなたのその優しい一言が、想像以上に深く相手の心に響く日。あなたが周りからどれほど信頼されているかを知るきっかけになります。

★第3位……蠍座

不思議と協力者が自然に集まってくる日です。いつもは胸に秘めている夢や目標も、今日は周りの目を気にせず、堂々と表現してみましょう。あなたの情熱と、素晴らしい実力や魅力を心から認めてくれる人が、あなたが思っているよりも驚くほど多く現れます。

★第4位……獅子座

あなたの仕事に対し、耳ざわりの悪い意見が届くかもしれません。しかし、それは改善点を見つけるチャンスでもあります。気づきを行動に変えれば、確実にスキルアップできます。感謝の気持ちを持てれば、大きな飛躍に結びつくでしょう。

★第5位……射手座

ちょっぴり不安そうな相手に対しても、今日のあなたは笑顔を絶やさずに接することができる日です。あなたのそのしなやかさと明るさが、相手の心を優しく包み込み、「大丈夫だよ」という温かいメッセージとなって伝わります。