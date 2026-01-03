ラッセル・ウェストブルックがシーズン通算得点でNBA歴代トップのポイントガードへ浮上

サクラメント・キングスは、1月3日（現地時間2日）に敵地モーゲージ・マッチアップ・センターで臨んだフェニックス・サンズ戦を102－129で落とし、4連敗に陥った。

8勝27敗でウェスタン・カンファレンス14位に沈むキングスは、キーガン・マレーが23得点9リバウンド、キーオン・エリスが14得点2ブロック、デマー・デローザンが13得点3アシスト2スティール、デニス・シュルーダーが12得点でこの試合を終えた。

そして今シーズンここまで35試合へフル出場中のラッセル・ウェストブルックは、17得点9リバウンド6アシストを記録。サンズ戦を終えて、37歳のポイントガード（PG）は、レギュラーシーズン通算2万6711得点へ伸ばし、オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／2万6710得点）を抜き、NBA歴代15位へ浮上。

ロバートソンの記録を超えたことで、ウェストブルックはPGでは通算得点歴代トップに躍り出た。キングスでキャリア18シーズン目をプレーする男は、シーズン通算リバウンド数でもジェイソン・キッド（元ダラス・マーベリックスほか／8725本）を超えて8909本、通算フィールドゴール成功数でもロバートソン（9508本）を抜いて9616本とし、計3部門でPGとしてNBA歴代最多記録を残している。



