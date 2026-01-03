◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３年連続９２度目の出場となった日大は１０位でフィニッシュし、１２年ぶりのシード権を獲得した。ゴール地点では粘りの走りでシード圏内を死守した大仲竜平（４年）を、全員が涙しながら出迎え。「大仲さんやべえ」「まじ最高」の声が上がり、プレッシャーの中で走り抜いた大仲も大号泣した。

＊ ＊ ＊

１区の山口彰太は区間１７位と出遅れたが、２区のＳ・キップケメイが区間２位のタイムをマーク。体調不良者の続出もあり、前回大会で２０位に沈んだチームは、往路を９位で折り返すことに成功した。

復路でも、６区で山口の双子の弟・聡太、７区の天野啓太が９位でつないだ。８区の山口月暉が１つ順位を落としたものの、主将の９区中沢星音が粘りの走りで９位に“返り咲き”。シード権争いが白熱する中で１０区の大仲竜平も力走し、総合優勝１２回を誇る名門が復活への大きな一歩となる２０１４年以来のシード権を獲得した。