【101歳。ひとり暮らしの心得】90歳を過ぎても、ボリュームたっぷりのタンシチューを食べきっていた姑。年寄りとはこうあるべきと、自分で枠を作らずに

＜自分で枠を作らない＞

姑と暮らして知った人生の価値観

私には、「タンシチュー」と聞くと、真っ先に思い浮かべる女性がいます。20年の時間を共に暮らし、いろいろなことを教えてくれた女性、姑です。

粋に着物を着こなし、90歳を過ぎてもフォークとナイフを優雅に使ってボリュームたっぷりのタンシチューを食べきる姑の姿を、今でもはっきりと思い出すことができます。私はいつもそんな姑を誇らしく感じていました。外交官の娘として生まれ、外交官の妻として長い海外生活の経験を持つ姑は、洗練されていて生活を楽しむ知恵とセンスにあふれ、常に前向きでした。



そして、ゆるぎない自分の価値観と、それを貫くための強い意志を持った女性でした。そんな姑でしたから、世間で言われる嫁姑のイメージとは程遠い、人生の先輩と後輩、よき女友達として、共に暮らすことができたのだと思います。

姑は96歳で亡くなりましたが、素敵な人生の先輩の老いてからの生活を身近に見、共に過ごしたことが、私の現在の生活に大きな潤いを与えてくれているのは間違いありません。



いくつになっても自分を大切にする

世間一般に見てみると、明治生まれの老齢の女性が、レストランでおいしそうにタンシチューを食している風景は、珍しいことだったようで、知人からは、「あのボリュームを残さず召し上がるなんて、とても90歳には思えないわ」などと、びっくりされてしまうこともありました。

歳をとると「あっさりとした和食の味付けを好むようになる」とか、「肉よりも魚が好きになる」と言われていますが、このような嗜好にはその人の幼少期の食生活、その後の生い立ちなどが関わり合っていて、一概に決めつけられるものではないように思います。

年寄りとはこうあるべきなどと、自分で枠を作ってしまうのは本当につまらないこと。おいしいものをおいしいと感じられる今日の自分に感謝して、毎日を謳歌する。姑とのお付き合いの中から学んだことのひとつです。