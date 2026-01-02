この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が稲盛哲学で解説！『お金持ちはなぜ転落していく人が多いのか？道を外さないための心の抑え方についてお話しします。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が、『お金持ちはなぜ転落していく人が多いのか?道を外さないための心の抑え方についてお話しします。』と題した動画で、京セラ創業者・稲盛和夫氏の名著『考え方』第8章を取り上げ、成功者が道を踏み外す理由と、それを防ぐための心の在り方を解説した。



菅原氏はまず、稲盛哲学の根幹である「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」という方程式を提示する。熱意と能力が0から100の範囲であるのに対し、考え方はマイナス100からプラス100までの値を取る。したがって、どれほど熱意や能力が高くとも、考え方がマイナスであれば結果は大きく損なわれる。この構造こそが、成功者が転落する最大の要因であると指摘する。



第8章のテーマは「謙虚であること」。菅原氏はこれを「克己」「精進」「無私」の3つの観点から解説した。克己とは、欲望や感情、誘惑に打ち勝つ強い意志である。稲盛氏は、人は自分に誇るものがないからこそ威張り、自己顕示欲を満たそうとすると述べる。さらに、「輝かしい成功さえも試練である」という逆説的視点を提示し、成功によって得た地位や名誉がかえって人を慢心させ、道を誤らせると説いた。



次に精進について、菅原氏は人格を後天的に高める努力の必要性を語る。才覚や努力だけではリーダーとして不十分であり、その強大な力をコントロールするのが人格であると解説した。稲盛氏は、日々の振り返りと反省を習慣化することで人格を維持できると述べており、菅原氏自身も毎晩の反省を実践していると明かした。



最後の無私については、「自己犠牲を払う勇気がなければ絶対にリーダーになってはならない」という稲盛氏の言葉を引用。自分や家族だけを守る小さな愛ではなく、従業員や社会全体に貢献する大きな愛を持つことが、真のリーダーシップにつながるという。菅原氏は同時に、まずは身近な人を幸せにすることから始める「インサイドアウト」の考え方にも触れ、段階的に愛を広げる実践的姿勢を示した。



成功を維持し道を外さないための思想的基盤を求める経営者や自己成長を志す者にとって、本動画は極めて具体的な指針を提示する内容である。