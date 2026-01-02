Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤½÷Í¥¡×Àâ¤òÊ¤¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥ºº§¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ä Ê¡±ÊÁÔ»Ö´ÆÆÄ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡1·î1Æü¤ËÅìÊõ·ÝÇ½¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤Î·ëº§¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î·ÝÇ½¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤ÇÄ¹ß·¤Ï¡Ô»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÊâ°ìÊâÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È¤·¡¢Ä¾É®½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ö½÷Í¥N¡×¤Ã¤ÆÃ¯¡© ¥Í¥Ã¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë°É¾¤Î¡Èº¬¸»¡É
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ä¶Ã¤¤Î¤Û¤«¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î°Õ³°¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤ä¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦àÄ¹ß·¥í¥¹á¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¤È¤Ï¡Ø2024Ç¯¤´¤í¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤«¡Ø¶ËÈë¸òºÝ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â²±Â¬¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤´ËÜ¤â´Ø·¸¼Ô¤â°ìÀÚÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ø·ëº§¤·¤¿¤é¥í¥¹³ÎÄê¤Î½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡ØÆÈ¿È¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤ÆÈ¿È¼çµÁ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤â¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤Ë¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â°Õ³°¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢´ÆÆÄ¤È½÷Í¥¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐàÆ÷¤ï¤»á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â³§Ìµ¤Ç¤¹¤·¡¢¸òºÝÁê¼ê¤È¤·¤Æ±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¢£¡ÖÈëÌ©¼çµÁ¡×¤Î¥¦¥é¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ëÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤é¤·¤µ
¡¡¤ªÁê¼ê¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö»á¡Ê43¡Ë¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÎ©Âç¤Î±Ç²è³ØÉôÂ´¤Ç¡¢Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥¢¤ÎÇò¤¤·ì¡×¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹±Ç²èº×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤È¡¢µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºòº£¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¼ç±é¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÂè7ÏÃ¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£Ä¹ß·¤Ï¤É¤³¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸òºÝ¤ò¿¼¤á¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ±Ç²èº×¡ØJAPAN CUTS¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥Ä¡Ë¡Ù¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¿ÊÇ·²ð¤ä»³ÅÄ¹§Ç·¡¢ºØÆ£¹©¤é¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢½ôÀâÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ØÅÅ·âº§¡Ù¡Ø¥µ¥×¥é¥¤¥ºº§¡Ù¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ë¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ï·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë´Ø·¸¡Ù¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤¸±Ç²è¤ä¥É¥é¥ÞÈª¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤¢¤¤¡¢Æ±»ÖÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤Ç¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡¢¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²¹¤«¤µ¤ä¼þ°Ï¤òµ¤¸¯¤¦»ÑÀª¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¥×¥í°Õ¼±¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤Ï¼«¤é¤ò¡Ø¤ªÀá²ð¾Æ¤¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¶¦´¶ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥¾Â¿¤·ëº§È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¼þ¤ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¸¬µõ¤µ¡¢¸ø»äº®Æ±¤·¤Ê¤¤¥×¥í°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤â¤·¤Ê¤¤·ëº§È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¾¤À¤é¤±¤Ç¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤é¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖÇÈÎÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¹¥¯¡¼¥×¤â¤·¤¯¤Ï·ëº§È¯É½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÂçÃíÌÜ¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë7ÁÈÁí¤¶¤é¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£