男子テニスのニック・キリオス（オーストラリア）と女子テニスで世界ランキング１位のアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）によるエキシビションマッチ「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」（２８日、ドバイ）に女子オリンピアンから非難の声が上がった。

キリオスは最高で世界ランク１３位にまで上り詰めたが、ここ数年はケガなどで出場機会が減り世界ランクは６７１位に低迷。一方のサバレンカは女子のトップ。異例の試合は６―３、６―３で男子のキリオスが勝利した。

この一戦について、英国メディア「デーリー・メール」は「２０１６年リオ五輪でオーストラリア女子ホッケー代表のジョージー・パーカー氏がサバレンカを非難した」と報道。

同氏が「アリーナ・サバレンカは世界中の女性アスリートに対し、甚大かつごうまんな損害を与えた。この試合は、ドバイの改造コートで行われ、平等な報酬、尊重、機会を求めて戦ってきた女性アスリートたちにとって何ももたらさなかった。むしろ、女子スポーツは男性より本質的に劣っているという怠惰な物語を強化してしまった」と声を上げたことを報じた。

この試合では、サバレンカ側のコートが９％縮小されていた。

また、キリオスがベストコンディションではなかったことに触れ、同氏は「トレーニングも競技もせず、スポーツを真剣に受け止めていない男性に勝っても、偉大なフェミニズムの勝利ではありません。ここに勝者は決していなかった――サバレンカの銀行口座を除いて」と皮肉った。

スター同士の対戦は波紋を広げている。