NISA¤Ï¡Ö·î5000±ß¡×¤Ç¤â°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© 50ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç¡ÖÇ¯Î¨3¡ó¡¦5¡ó¡¦7¡ó¡×¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢15Ç¯¤Ç¡ÈÏ·¸å»ñ¶â¡É¤ò¤¤¤¯¤éÃù¤á¤é¤ì¤ë¤«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
·î5000±ß¤ÎÅê»ñ¤Ç¤â¡Ö°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡Ö¤¿¤Ã¤¿5000±ß¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢NISA¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤Ï¡¢¶â³Û°Ê¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¶ä¹ÔÍÂ¶â¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÁý¤¨¤ëÎÏ¡×
¸½ºß¤Î¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤Ï¡¢0.02%ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨15Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍøÂ©¤Ï¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ñ»º¤¬ËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¡ÖÈó²ÝÀÇ¡×¤Î²¸·Ã¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë
ÄÌ¾ï¡¢Åê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤Ë¤ÏÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤³¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·î5000±ß¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯³ÛÅê»ñ¤Û¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Íø±×¤ò1±ß¤âºï¤é¤ì¤º¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3. ¡ÖÅê»ñ¤Î½¬´·¡×¤¬¾Íè¤Î°Â¿´¤òÀ¸¤à
·î5000±ß¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤»¤º¤ËÅê»ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¡¢¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤»¤ë¡Ö½àÈ÷¡×¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
50ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
Ëè·î5000±ß¤ò15Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢¸µËÜ¡Ê¼«Ê¬¤Ç½Ð¤·¤¿¤ª¶â¡Ë¤Ï¹ç·×90Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î90Ëü±ß¤¬¡¢±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¿ÞÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1
É®¼ÔºîÀ®
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÍø²ó¤ê¤Ç¤¢¤ë5¡ó¤Ç¤â¡¢Ëè·î5000±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ìó42Ëü±ß¤Î±¿ÍÑ±×¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¸µËÜ¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬Áý¤¨¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡Ö·î5000±ß¡×¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉËÄ¤é¤à¤Î¤«
¡Ö¤¿¤Ã¤¿90Ëü±ß¤Î¸µËÜ¤¬¡¢¤Ê¤¼40Ëü±ß°Ê¾å¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÎÂç¤¤ÊÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ£Íø¡Ê¤Õ¤¯¤ê¡Ë¡×¤Î¸ú²Ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£Íø¤È¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¤ËºÆ¤ÓÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍø±×¤¬¤µ¤é¤ËÍø±×¤òÀ¸¤à¡×»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë5¡ó¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÍâÇ¯¤Ï¡¢¸µËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÍø±×ÉôÊ¬¤Ë¤âÆ±¤¸Íø²ó¤ê¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤Êº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖÍø±×¤¬À¸¤ó¤ÀÍø±×¡×¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¼°¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø²ó¤ê5¡ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»ñ»ºÌó132Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤¬±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É»ñ»º¤Î¿¤Ó¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢50ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ãù¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÃ£¤·¤Ë¤¯¤¤¶â³Û¤Þ¤Ç»ñ»º¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
50ºÐ¤«¤é¤ÎNISA¤òÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
50ºÐ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤¯Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¸ÄÊÌ¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤äÊÆ¹ñÁ´ÂÎ¤ËÉý¹¤¯Åê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·î5000±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ôÀé¼Ò¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÀÑÎ©ÀßÄê¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÏËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¾ì¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö°Â¤¯Çã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢Ã¸¡¹¤ÈÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î²òÌó¤Ê¤É¤Ç¡¢·î5000±ßÊ¬¤È¤¤¤¦¶â³Û¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éâ¤¤¤¿¤ª¶â¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Ð¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
5000±ß¤Ï¡Ö¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ë
·î5000±ß¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌµ°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£15Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê£Íø¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»º¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£50ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤ÇÀÑÎ©¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¸µËÜ90Ëü±ß¤¬130Ëü±ß～150Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ëNISA¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ï·¸å¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¡×¤ä¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー