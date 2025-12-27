¡Ú16¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ÛÎø°¦À®½¢¤ËºÇÅ¬♡ Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¡ÖÊ¬ÀÏ²È¥³¡¼¥Ç¡×4Áª

µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ­³Ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¤ÈÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡ÖÊ¬ÀÏ²È¥³¡¼¥Ç¡×¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¡ÈÎø°¦¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¡É¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·♡

¡Ú16¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ÛÎø°¦À®½¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó

·¹¸þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Èµ±¤¯¼«Ê¬¤ÇÎø¤·¤è♡

¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤¤♡ ¤Ê¤ó¤Æ¥³¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©

Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ­³Ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï16¥¿¥¤¥×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥Ç½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

Ê¬ÀÏ²È

Cordinate ENTP¡ÒÆ¤ÏÀ¼Ô¡Ó

¸ÄÀ­Åª¤Ê¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊENTP¤µ¤ó¤Ï¤ªÍÎÉþ¤â¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¤ë¤Î¤¬¡ý¡£µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÉþ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¡£

¤É¤³¤«Ä©ÀïÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ÎK¥à¡¼¥É¤¬¥­¥Ö¥ó

ÁÇºà¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤¿´Å¿ÉMIX¤¬¥­¥Ö¥ó

¥®¥ã¥ë¤ß¤Î¤¢¤ëMA-1¤È¥µ¥¤¥É¥´¥¢¡¢¥µ¥Æ¥ó¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤Ë´Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Á¥°¥Ï¥°´¶¤¬ÀäÌ¯¡£

MA-1 27,536±ß¡¿MILLO WOMEN¡ÊHANA SHOWROOM¡Ë¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥¹ 4,400±ß¡¿PUNYUS ¥·¥¢¡¼¥¹¥«¡¼¥È 14,410±ß¡¿JILL by JILL STUART ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹ ¥µ¥Æ¥ó¥­¥ã¥Ã¥× 3,080±ß¡¿¥é¥Æ¥£¥¹ ¥Ð¥Ã¥° 7,700±ß¡¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¡Ë¥Ö¡¼¥Ä 6,599±ß¡¿WEGO

Cordinate ENTJ¡Ò»Ø´ø´±¡Ó

¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤­¤Á¤ó¤È´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤­¤ëÉþ¤òÁª¤Ö¤Ù¤·¡£À¿¼Â¤ÊÃË¤Î¥³¤ò°ú¤­´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·♡

¼«¿®¤ÈÀöÎý¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¤¤«¤¬¡©

¥«¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¾æÃ»¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç½÷¤ß¤ò¥×¥é¥¹

¶¯µ¤¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤Ä¡¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

Â­¸µ¤Ï¥­¥ì¥¤¤á¤ÇÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤­¤ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¤¬ºÇÅ¬²ò¡£

¥°¥ì¡¼¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥× 3,999±ß¡¿GRL ¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥Ô¥ó¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë330±ß¡¿¥é¥Æ¥£¥¹ ¥Ñ¥ó¥×¥¹ 21,760±ß¡¿ROUGHNEK¡ÊHANA KOREA¡Ë

Cordinate INTP¡ÒÏÀÍý³Ø¼Ô¡Ó

¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊINTP¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»Â¿·¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡ª¼«¸ÊÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤ªÍÎÉþ¤ËÍê¤ë¤Î¤À♡

ÊÁ¡ßÊÁ¤Î¸ÄÀ­ÇÉ¥³¡¼¥Ç¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ò±é½Ð

Æñ°×ÅÙ¹â¤á¤ÊÊÁ¤¢¤ï¤»¤Ï¿§¤ß¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤È¡ý

²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡£½©Åß¤é¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â°Õ¼±¡£

¥Ï¡¼¥È¥Ë¥Ã¥ÈÊÁ 7,150±ß¡¿HEIREN¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¥í¡¼¥¶¡Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥«¡¼¥È 9,900±ß¡¿RESEXXY ¥½¥Ã¥¯¥¹ 1,320±ß¡¿·¤²¼²°¡ÊTabio¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä 8,900±ß¡¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¡Ë

Cordinate INTJ¡Ò·úÃÛ²È¡Ó

»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡£¤À¤±¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊINTJ¤µ¤ó¤Ï¤ªÍÎÉþ¤Ç´Å¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡ª

´¶¾ðÉ½¸½¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬¥¢¥Ô¤ì¤ëÇò¥ï¥ó¥Ô♡

À¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤¬¤ª¶¯¤¤♡

¤È¤³¤È¤ó¥Ô¥å¥¢¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤­¤ë¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥¯¥»¤ä¾®Êª¤â¾åÉÊ¤µ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤é¡¢À¿¼Â¤µ¤â¤­¤ïÎ©¤Ä¡£

¥Ä¥¤¡¼¥É¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 19,800±ß¡¿¥ê¥é¥ó¥É¥Á¥å¡¼¥ë ¥Ü¥¿¥ó¤Ä¤­¥Ë¥Ã¥È 2,490±ß¡¿GU ¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã 550±ß¡¿¥é¥Æ¥£¥¹ ¥Ð¥Ã¥° 9,350±ß¡¿¥«¥«¥È¥¥¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä 18,700±ß¡¿RESEXXY 

»£±Æ¡¿tAiki ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥­ ¥â¥Ç¥ë¡¿Â¼À¥¼Ó±Ñ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê

²ÃÆ£¥Ê¥Ê

Â¼À¥¼Ó±Ñ

RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤