¡Ú16¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ÛÎø°¦À®½¢¤ËºÇÅ¬♡ Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡ÖÊ¬ÀÏ²È¥³¡¼¥Ç¡×4Áª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¤ÈÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡ÖÊ¬ÀÏ²È¥³¡¼¥Ç¡×¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¡ÈÎø°¦¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¡É¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·♡
¡Ú16¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ÛÎø°¦À®½¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
·¹¸þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Èµ±¤¯¼«Ê¬¤ÇÎø¤·¤è♡
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤¤♡ ¤Ê¤ó¤Æ¥³¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï16¥¿¥¤¥×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥Ç½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Ê¬ÀÏ²È
Cordinate ENTP¡ÒÆ¤ÏÀ¼Ô¡Ó
¸ÄÀÅª¤Ê¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊENTP¤µ¤ó¤Ï¤ªÍÎÉþ¤â¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¤ë¤Î¤¬¡ý¡£µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÉþ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¡£
¤É¤³¤«Ä©ÀïÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ÎK¥à¡¼¥É¤¬¥¥Ö¥ó
ÁÇºà¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤¿´Å¿ÉMIX¤¬¥¥Ö¥ó
¥®¥ã¥ë¤ß¤Î¤¢¤ëMA-1¤È¥µ¥¤¥É¥´¥¢¡¢¥µ¥Æ¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë´Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Á¥°¥Ï¥°´¶¤¬ÀäÌ¯¡£
Cordinate ENTJ¡Ò»Ø´ø´±¡Ó
¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÉþ¤òÁª¤Ö¤Ù¤·¡£À¿¼Â¤ÊÃË¤Î¥³¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·♡
¼«¿®¤ÈÀöÎý¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¥«¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¾æÃ»¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç½÷¤ß¤ò¥×¥é¥¹
¶¯µ¤¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤Ä¡¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Â¸µ¤Ï¥¥ì¥¤¤á¤ÇÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¤¬ºÇÅ¬²ò¡£
Cordinate INTP¡ÒÏÀÍý³Ø¼Ô¡Ó
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊINTP¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»Â¿·¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡ª¼«¸ÊÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤ªÍÎÉþ¤ËÍê¤ë¤Î¤À♡
ÊÁ¡ßÊÁ¤Î¸ÄÀÇÉ¥³¡¼¥Ç¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ò±é½Ð
Æñ°×ÅÙ¹â¤á¤ÊÊÁ¤¢¤ï¤»¤Ï¿§¤ß¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤È¡ý
²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡£½©Åß¤é¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â°Õ¼±¡£
Cordinate INTJ¡Ò·úÃÛ²È¡Ó
»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡£¤À¤±¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊINTJ¤µ¤ó¤Ï¤ªÍÎÉþ¤Ç´Å¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡ª
´¶¾ðÉ½¸½¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬¥¢¥Ô¤ì¤ëÇò¥ï¥ó¥Ô♡
À¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤¬¤ª¶¯¤¤♡
¤È¤³¤È¤ó¥Ô¥å¥¢¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥¯¥»¤ä¾®Êª¤â¾åÉÊ¤µ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤é¡¢À¿¼Â¤µ¤â¤¤ïÎ©¤Ä¡£
»£±Æ¡¿tAiki ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥ ¥â¥Ç¥ë¡¿Â¼À¥¼Ó±Ñ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê
²ÃÆ£¥Ê¥Ê
Â¼À¥¼Ó±Ñ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤