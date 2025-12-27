²Â»Ò¤µ¤Þ31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÄ¾Á°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Èº§ÌóÊóÆ»¡É ·ëº§¤ò½ä¤ë¡Ö³ëÆ£¡×¤ÎÃæ¿È
¡¡½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬12·î29Æü¤Ë31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢18ÆüÇÛ¿®¤ÎFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¡ÖÆÍÁ³¤Îº§ÌóÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û²Â»Ò¤µ¤Þ¡È¥®¥ê¥·¥ã¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡ÉÂ«¤Î´Ö¡Öº§ÌóÆâÄê¶á¤·¡×¤Î±½¡Ä¥¹¥¯¡¼¥×¹çÀï¤Î²Ð¥Ö¥¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¸øÌ³¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë·ëº§¤·¤Æ¹Ä¼¼¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³Ø½¬±¡Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¡¢»Ð¤Î¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤ÈÆ±¤¸ICU¡Ê¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡Ë¤ËÅ¾Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÄÂ²¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¡È°ìÈÌ¿Í¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë»Ð¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ëÆ£¤òÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ¤Ç¤¹¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤Îº§Ìó»þ¤Ë¤Ï¡¢¾®¼¼·½¤µ¤ó¤¬¸·¤·¤¤»ëÀþ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âí´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ç¡¢·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ÄÂ²¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÁê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊý¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤â¡¢ICUÂ´¶È¸å¤Ë¿Ê³Ø¤â½¢¿¦¤â¤»¤º¤ª½Ð¤Þ¤·¤Î¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¤Ï¡¢²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¼ÁÌä¤¬µ¼Ô¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÆÃ¤Ë¸øÌ³¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤¬¡¢¡È¹Ä¼¼¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÁê¼ê¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°é¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö»þ´ü¾°Áá¡×
¡¡°ìÊý¡¢24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¸øÌ³¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤È¤Ê¤ë¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¡¢³Æ¹ñ³°¸ò´±¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹³û¾ìÀÜÂÔ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¹Ä¼¼µ¼Ô¡Ë
¡¡¡ÈÁê¼ê¸õÊä¡É¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬ÍýÁÛÅª¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤À¤¬¡¢¡Ö·ëº§¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë°Õ»Ö¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡¤ÎÄ¹»Ò¤È¤·¤Æ¸øÅª³èÆ°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ëÊì¡¢¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤ò¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤ª»ý¤Á¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½¹Ô¤ÎË¡Î§¤Ç¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÈÂ³¤¯¤¬¡¢¡È°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡É¤â°ÍÁ³»Ä¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¹ñÌ±¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¤Ð¤Ë¤¢¤¿¤ë¹õÅÄÀ¶»Ò¤µ¤ó¤Ï36ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢44ºÐ¤Î´²¿Î¿Æ²¦²È¤ÎÄ¹½÷¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆÈ¿È¤Ç»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¼ã¤¤°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬·ëº§¤ËµÞ¤°É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¸øÌ³¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¡£26Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Öº§ÌóÆâÄê¶á¤·¡×¤Î±½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û²Â»Ò¤µ¤Þ¡È¥®¥ê¥·¥ã¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡ÉÂ«¤Î´Ö¡Öº§ÌóÆâÄê¶á¤·¡×¤Î±½¡Ä¥¹¥¯¡¼¥×¹çÀï¤Î²Ð¥Ö¥¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ä¤Ç¤Ï¡¢±½¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£