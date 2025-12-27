¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤äAiScReam¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Þ¤Ç¡Äº£Ç¯¤òºÌ¤ëÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤é½¸·ë¤·¤¿¡ØYouTube Fanfest Japan 2025¡Ù
¡¡2025Ç¯12·î3Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç ¡ØYouTube Fanfest Japan 2025¡Ê°Ê¹ß¡¢YTFF¡Ë¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖLove Letter¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤³¤Î1Ç¯¡¢YouTube¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£MC¤ÎChigusa¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーMC¤ÎÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ç12²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ØYouTube Fanfest Japan 2025¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¤ë¡Ê·×203Ëç¡Ë¡Ë
¡¡2025Ç¯¤ÎYTFF¤Ï¡¢HIKAKIN & SEIKIN¤Î¡ÖYouTube¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°2¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¤Î¸å¤í¤«¤é2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£2015Ç¯¤ÎYTFF¤Ç¡ÖYouTube¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¡£Â³ÊÔ¤òº£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤¬¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¡£10Ç¯¡Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö·»µ®¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢·»¡¦¥»¥¤¥¥ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤â´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¡¢MV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¥»¥¤¥¥ó¤¬¡¢¡Ö²áµî¡¢ÎòÂåºÇ¹âºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò¼«¤éÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AiScReam¤Ï¡ÖICE LIMIT¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢¡ã¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È ¤è¤ê¤â ¤¢¡¦¤Ê¡¦¤¿¡ä¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡×¤ò²Î¾§¡£¤¯¤ì¤¤¤¸ー¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤ä¤·¤Ê¤³¡¢¥¹¥¿¥ó¥ß¡¢ÃÝ²¼⭐︎¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¡¢¤í¤³¤Þ¤³¤¢¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ö¥ëー¥·ー¡ÚBlue Sea¡Û¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¡¢Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡Ê¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¡Ë¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢º£Ç¯1Âç¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¹ßÈ¨°¦¡Ê¹õß·¥ë¥Ó¥£Ìò¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂç¶²½Ì¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤Ë¿·¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¡Ê¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¡Ë¤¬¡ÖÁ´ÌÌ¤Ë¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¤À¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÂç±¿Æ°²ñ2025 ～ËëÄ¥¡¦Åß¤Î¿Ø～¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬3¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥²ー¥à¤ÇÂÐ·è¡£¡ÖÂçÆìÄ·¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Áー¥à¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¡×¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¡¢¥¹¥¿¥ó¥ß¡Ë¤¬¤Ê¤ó¤È¥¼¥í²ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢µã¤¤Î1²ó¤Ç22²óÈô¤Ö¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£Â³¤¯¡Ö¥Áー¥à¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¡×¡Ê¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸ー¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¤í¤³¤Þ¤³¤¢¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤¬5²ó¡¢¡Ö¥Áー¥àÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡¢ÃÝ²¼⭐︎¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¡¢¥Ö¥ëー¥·ー¡ÚBlue Sea¡Û¡¢¤·¤Ê¤³¡Ë¤¬10²ó¤È¶ìÀï¤·¡¢¥Áー¥à¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤ªÊõ¥«ー¥É¤ò1ÈÖÂ¿¤¯½¸¤á¤¿¥Áー¥à¤ò·è¤á¤ë¡ÖÊõÃµ¤·¶¥Áè¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬µÒÀÊ¤ò¶î¤±¤Þ¤ï¤ê¡¢´ÑµÒ¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥Áー¥à¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¤È¥Áー¥à¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤¬21Ëç¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò½Ð¤¹°ìÊý¡¢¥Áー¥àÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Ï11Ëç¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¡Ö¾ã³²Êª¥ê¥ìー¡×¤Ç¤Ï¡¢»°ÎØ¼Ö¡¢ÎØÅê¤²¡¢ËãÂÞ¥¸¥ã¥ó¥×¤ò³Æ¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¤¿¤¹¤¥ê¥ìー¡£¤³¤³¤Ç¤â¥Áー¥à¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¥´ー¥ë¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤òÄÏ¤ó¤À¥Áー¥à¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¤Ë¤ÏÌÜÏ¿¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡ÖÅÐÏ¿¼Ô100Ëü¿ÍÃ£À®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤«¤é°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤¤ê¤Þ¤ë¡¢º´ÅÏ¥öÅç½Ð¿È¤Î·»Äï¤Ë¤è¤ë¡Ö¤±¤¨¡ÚÅç°é¤Á¡Û¡×¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤Î¤Æ¤¤È¡¢¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤ª¤ê¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¤×¤é¤×¤é¤Ö¡×¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥ê¥«¥¿Í§¾ðÈÓ¤Î¾¾²¼ÎËÂÀÏº¤Î¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Þ¤Ä¤·¤¿¡×¡¢3»ÐËå¤Ë¤è¤ë¡Ö¤í¤³¤Þ¤³¤¢¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¢¡Ö¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬ÅÐÃÅ¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤Î¥Ò¥«¥¥ó¤«¤é¡Ö100Ëü¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢100 Ëü¿Í¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤âÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤ÆÀ§Èó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨ー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ªÆ±¤¸¤¯º£Ç¯100Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤¿¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¡¢¹ì¤Ï¤¸¤á¡¢BE:FIRST¡¢LEO¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤ÏVTR¤Ç½Ð±é¡£¤½¤ì¤¾¤ì´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¡£¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ó¥À¥Û¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ïµá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÀÄ¥Áー¥à¡Ê¤â¤È¤¡¢¥Þ¥µ¥¤¡Ë¤ÈÇò¥Áー¥à¡Ê¥·¥ë¥¯¥íー¥É¡¢¥¶¥«¥ª¡¢¥ó¥À¥Û¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥²ー¥à °û¿©Å¹¥Õ¥í¥¢¶ÈÌ³3ËÜ¶ÈÌ³¡×¤ÇÂÐ·è¤·¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤«¤é¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î´ù¤Þ¤Ç¤ªÎä¤ò±¿¤Ó¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤ªÎä¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤òÁè¤¦¡Ö¤ªÎäÁá½Ð¤·ÂÐ·è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¤òåºÎï¤Ë²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤â¤È¤¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤¬Àè¤Ë¡Ö¤ªÎä¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¤·¡¢Çò¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¡£Chigusa¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡Ö¥ªー¥Àーµ²±ÂÐ·è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¶¥«¥ª¤È¥Þ¥µ¥¤¤¬¥ªー¥Àー¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤º¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡£2¤ÄÌÜ¤ÎÂÐ·è¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÎÀµ³Î¤Ê¹ç·×¶â³Û¤ò½Ð¤¹¡ÖÀµ³Î¥ì¥¸ÂÇ¤ÁÂÐ·è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ó¥À¥Û¤¬¤È¤ó¤ÀÂÇ¤Á´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤¿°ìÊý¡¢¤â¤È¤¤¬Àµ²ò¤·¡¢ÀÄ¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¡£3¤Ä¤Î¥²ー¥à¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎ¾¥Áー¥à°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á´°÷¤¬È³¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¶ìÃúÃã¡×¤ò°û¤à¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢´ÑµÒ¤È³Ú¤·¤¤°ì»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÅÐÏ¿¼Ô¼Ô200Ëü¿ÍÃ£À®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤VTuber¤Î³ëÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¡£Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö6·î¤Ë200Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤ì¤ë¤È¤ÏºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤È¡¢200Ëü¿ÍµÇ°¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¥®¥ß¥â¡×¤ò²Î¾§¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÇ®¤¤À¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÐÏ¿¼Ô¿ô300Ëü¿ÍÃ£À®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¡Ö¹ñÆâ¥È¥Ã¥×ÅÐÏ¿¼ÔÁý²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¸«»ö1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥Ö¥ëー¥·ー¡ÚBlue Sea¡Û¤¬¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¤¸¤ó¤Ï¤É¤ì¡©¡¡¥³¥ó¥Ó¤Îå«¤Ç¸«¶Ë¤á¤í¡ª¡×¤ËÄ©Àï¡£¤·¤é¤¹¤¬¥³¥¢¥é¡¢¥«¥ï¥¦¥½¡¢¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢17Ç¯¤È¤¤¤¦ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÁêÊý¤òÅö¤Æ¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤·¤¿¡£¥²ー¥à¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡Ö¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤·¤é¤¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿§¤Ï¤É¤ì¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡×¡Ö¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤Ï¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Î²óÅú¤«¤éÍ½ÁÛ¤·¤¿Åú¤¨¤ÏÉÔÀµ²ò¡£¤¸¤ó¤«¤é¡ÖÅö¤Æ¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢È³¥²ー¥à¤È¤·¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¼·»°Ê¬¤±¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎYTFF½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤·¤é¤¹¤¬ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈYTFF¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤·¤é¤¹¤¬¡¢¡Ö400Ëü¿Í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤¬ÅÐ¾ì¡£Google Gemini¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤òºî¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥µ¥à¥ÍÁª¼ê¸¢¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥È¥ìー¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤Ë398±ß¤ÎÃÍ»¥¥·ー¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë24»þ´ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É·×10Ëç¡£¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥´¥ê¥é¤È¥×ー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥´¥ê¥é¤È¥×ー¥ëÍ·¤Ó¡×¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÁª¤Ö¤È¡¢¡Ö¥µ¥à¥Íºî¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ°²è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥´¥ê¥é¤È¥×ー¥ë¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë¿¶ÉÕ»Õ¡¦akane¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡ÖYouTube ¥·¥çー¥È¥ì¥ó¥É¥½¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯YouTube¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬ÈäÏª¡£¤·¤Ê¤³¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°ìÀ¸Í§»Ò¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡¢KATARO IDE¡¢¤±¤¨¡ÚÅç°é¤Á¡Û¡¢¥â¥Õ¥â¥Õ¥âー¡¢¤×¤é¤×¤é¤Ö¡¢Hoodie fam¡¢ÃÝ²¼⭐︎¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¡¢¤¤ê¤Þ¤ë¡¢NOMEN tokyo¡¢AiScReame¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢YTFF½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö½éÎøLOVE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ëー¥×¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎYouTube¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¡£ºÇ¿·¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤òGoogle Pixcel¤ÇÍ·¤Ö¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯presents Google Pixcel¤ò»È¤Ã¤ÆºÇ¿·¥¢ー¥·¥ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤ËåºÎï¤ËÈ¿¼Í¤·¤¿²èÁü¤ä¡¢±§Ãè¤ÇÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Î¾å¤Ë7¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿²èÁü¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬¤ª¤Ç¤ó¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖHirahira ¡ß Tokimeki¡×¤È¿·¶Ê¡ÖNever Romantic¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーMC¤òÌ³¤á¾å¤¿Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¤¬¡¢¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤êÀÚ¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¼«¿È¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢NICO¤â¡Ö¡Ê¶ÛÄ¥¤Ç¡Ë¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤³ú¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂçÌò¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÅÇÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖYouTube¥µ¥¤¥³ー¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¥Ò¥«¥¥ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2025Ç¯¤âºÇ¹â¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Í¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¤»¤¤°¤Á¤æ¤ß¡Ë