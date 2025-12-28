【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではいつもとは違う自分も見せます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
様々なことを納得位かなくても穏便に済ませようと行動していきます。解決するとかより物事を荒立てたくないでしょう。仕事や公の場では周囲の人達が結構雑な働き方をします。自分の細かさが間違っているのかと不安になるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のダメな所や弱い所も見せていきます。本当は望んでいないアプローチだけど、それすら武器にしていくしかない状況です。焦ってしまうことが多いでしょう。シングルの方は、好きな人への気持ちは隠してしまう人との縁が出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の他の人への不信感が強いです。
｜時期｜
1月2日 勘が当たる ／ 1月4日 チーム力がアップする
｜ラッキーアイテム｜
パステルカラーのグッズ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞