2025年12月24日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。妻とのクリスマスデートの様子を動画で公開した。

はじめしゃちょーは2025年8月、結婚を報告。妻については「一般の女性の方です」と紹介していた。そんな2人が、今回はクリスマスデートに行くことに。向かう先は箱根方面のようだ。

到着した場所は芦ノ湖。ここでは「箱根遊船 大茶会」を貸し切っているようだ。さっそく2人は展望デッキまで上がり、景色を堪能することに。写真を撮る妻にはじめしゃちょーは「可愛すぎて笑う」とコメントをした。

次は夕食を食べにステーキハウスへ。豪華なコース料理を堪能し、イルミネーションを楽しむため複合アウトドアリゾート『さがみ湖MORI MORI』に向かうが、今回は閉園後に貸し切っているようだ。ここには昨年も2人で訪れたようで、思い出を振り返りながら楽しむことに。最後はプレゼント交換。妻はプラダのスニーカー、はじめしゃちょーからはルイ・ヴィトンのワンピースをプレゼント。妻は「毎回センスがいい」と絶賛した。

今回の動画に視聴者からは「最高だな」「人生勝ち組」「めちゃ可愛い」といった声が集まった。

（文＝向原康太）