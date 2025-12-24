南野拓実の重症に蘭メディアも沈痛…「悪夢」と強調もW杯では「難敵である事実に変わりはない」【北中米W杯】

南野の重症に各国メディアも衝撃を受けている(C)Getty Images

サッカー日本代表MFの南野拓実（モナコ）が左膝の前十字靭帯を断裂したと、クラブから発表された。現地時間12月21日、敵地で行われたフランスカップのオセール戦に先発出場し、36分に相手選手との交錯した際に倒れ込み、そのままピッチを後にしていた。

【動画】鮮やかな一発！南野拓実の圧巻ボレー弾を見る

クラブでは今季も主力としてプレーし、リーグ・アンでは前半戦で3ゴール2アシストを記録。来年6月の北中米ワールドカップ（W杯）での活躍も期待されていた中、出場が危ぶまれる事態となった。



そのW杯で日本と同組になっている、オランダの国内メディアでも南野の負傷のニュースが報じられている。スポーツサイト『Sportnieuws.nl』では、「オランダの対戦相手、日本に悲劇：主力スターが悪夢の重傷、W杯欠場の恐れ」と銘打ったレポート記事を配信した。W杯開催まで半年を切ったタイミング起きた今回のアクシデントについて、「日本にとって大きな痛手だ。タクミ・ミナミノが重度の膝の負傷を負い、来夏のワールドカップを欠場する可能性が高まっている」などと伝えている。

さらに、「W杯出場への影響について公式な見解はまだ示されていないが状況は厳しい」と指摘し、同メディアは南野が負った怪我の回復までの見通しにも言及。「一般的にこの種の負傷では9〜12か月の離脱が必要とされ、W杯出場は極めて不透明と言えるだろう」と説いている。