「実はさ…」男性が弱みを打ち明けてくるのは“本命サイン”なの？
いつもは頼もしく見える男性が、ふとしたタイミングで「実は苦手で」「正直、不安でさ」と弱い部分を話し始める瞬間。その変化に、驚きつつも距離の近さを感じた人もいるはずです。男性が弱みを見せる行動は、好意が深まったときほど表れやすいもの。そこで今回は、その裏にある本音を解説します。
弱みを見せても離れない相手かを確かめている
男性にとって弱さをさらけ出すことは、勇気がいる行為。それでも話すのは、「彼女なら受け止めてくれる」という信頼があるから。完璧な自分だけでなく、不安や欠点を知ったうえで関係が続くかどうかと、無意識のうちに本命相手としての相性を確かめています。
心の距離を一段階縮めたいというサイン
弱みを共有することは、心の扉を開く行為でもあります。表面的な会話から一歩進み、感情や内面を共有したいという気持ちが高まると、自然と本音が出てしまうのです。これは、あなたとの関係をより深いものにしたいと感じている証拠。本命の女性にだけ見せる、距離の縮め方です。
将来を意識し始めたからこそ“正直でいたい”
本気になるほど、男性は見栄を張り続けることに疲れます。弱さを隠さず話すのは、ありのままの自分を知ってほしいという気持ちの表れ。長く関わる可能性を感じているからこそ、最初から誠実でいたいと考えるようになります。
男性が弱みを話し始めたとき、それはあなたを信頼し、本命として向き合っているサインのひとつ。完璧さよりも素直さが出てきたら、関係はすでに一段深いところへ進んでいます。
