お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃ（35）が20日に公式YouTubeチャンネルを更新し“バキ童”を卒業したと改めて報告。お相手との馴れ初めについて語る場面があった。

19日アップの動画で突然「卒業いたしました」と驚きの発言をしたぐんぴぃ。スタッフらが「えっ…どういうことですか?」と困惑すると、ぐんぴぃは「おかげさまで…彼女できました!」と報告していた。

そして20日の動画では、今年10月から交際を始めたお相手との馴れ初めについて説明。「その人と出会ったのが実は4年ぐらい前でして。そのときバキ童チャンネルを終わらせたくて、マッチングアプリをやってたんです」といい「1人だけずっと仲のいい女性がいて。僕の方から告白したこともあるんですけど“全然そんなんじゃないよ”って言われて」と振り返る。

その後も友達のような関係は続いていたというが「今になって向こうから“別に付き合ってもいいけどね”って言われて」といい「自分から追っかけていた人ですから。“じゃあ、お願いしていいですか?”っていう流れではありますね」と語っていた。