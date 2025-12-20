全日本選手権・男子フリー

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が合計287.95点で連覇を達成し、2大会連続の五輪代表に決まった。残り2枠は21日に発表される。

19日のショートプログラム（SP）で2位・三浦佳生に8.62点差をつけた鍵山。この日のフリーはジャンプにミスがあったものの、なんとか逃げ切った。

「オリンピックで良い成績を取りたいというのが自分の最大目標。ここは自分の壁を超える通過点だ」と意気込んで舞った「トゥーランドット」。連覇を達成し、銀メダルを獲得した2022年北京五輪に続いて夢切符を手に入れた。それでも、自身の演技に納得できず、キス＆クライで号泣した。

佐藤駿は冒頭に4回転ルッツを決めると、4─3回転のトーループ、単発の4回転トーループも成功。最後の3回転ルッツで着氷がやや乱れた以外は、ほぼ完璧にまとめた。SP5位からフリーで逆襲して2位となり、代表入りを確実にした。

3位の三浦佳生もミラノ切符が有力となった。全代表は21日の女子フリー後に発表される。



