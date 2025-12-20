SKY-HI¡ÖÌ¤À®Ç¯¤ò¼«ÂðÏ¢¤ì¹þ¤ß¡×ÊóÆ»¤Ç ¡È½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡É ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¡Ä²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±¢¤ê
¡ÔÆüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ
¡¡12·î19Æü¡¢²»³Ú¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBMSG¡×¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤³¤ÈÆü¹â¸÷·¼»á¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤¿SKY-HI¤À¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯½÷À¤È¤Î ¡ÈÌ©²ñµ¿ÏÇ¡É ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¤À¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢SKY-HI¤µ¤ó¤¬2023Ç¯²Æ¤´¤í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÈSNS¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¡¢¿¼Ìë¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤Ï¡¢SKY-HI¤µ¤ó¤¬½÷À¤òÍ¶¤¦À¸¡¹¤·¤¤LINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ì¤À®Ç¯¤Î ¡È¼«ÂðÏ¢¤ì¹þ¤ß¡É ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢BMSG¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡ÔÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¼êÊýÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤´¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÌÌ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÐªÎ¥¤·¤¿·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡SKY-HI¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤ä7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤Ê¤É¤ò°é¤Æ¤¢¤²¤¿¡£2ÁÈ¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÈÇò¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔHANA¤¬¥Þ¥¸¤Ç¿´ÇÛ¡Õ
¡ÔHANA¤ÏBMSG¤«¤é°ÜÀÒ¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢HANA¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡HANA¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢SKY-HI¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£BMSG»±²¼¤Î²»³Ú¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖB-RAVE¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖHANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëMAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¤ÎÌ¤À®Ç¯¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢SKY-HI¤µ¤ó¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¤òÌëÃÙ¤¯¤Ë¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÂ¤«¤ë»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡SKY-HI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÊÉ¤òºî¤é¤º¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HANA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢SKY-HI¤µ¤ó¤Ï ¡È¥Ñ¥Ñ¡É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï ¡È¥Þ¥Þ¡É ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤Î ¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡BE:FIRST¤ÈHANA¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬Ç÷¤ë¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£