“最強投手”スクーバル＆スキーンズが双璧をなす最強先発ローテ完成　侍ジャパンからの覇権奪還に燃える米代表に死角なし

スクーバルとスキーンズ。球界を代表する投手が居並ぶ米代表の先発ローテは、まさに豪華絢爛だ(C)Getty Images

侍ジャパンに眼前で“世界一”の称号を持っていかれた米国代表が、覇権奪還に燃えている。

来年3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシックに向け、各国代表のメンバー選考が水面下で進む中、大々的に参戦者を公表し続けているのが、2大会ぶりの優勝を狙っている米国代表だ。

【動画】「まるで瞬間移動」米投球分析家も驚愕するスキーンズのスイーパーの映像

とりわけ投手陣の顔ぶれは圧巻だ。現地時間12月18日には、2年連続のサイ・ヤング賞投手であるタリク・スクーバル（タイガース）、そして同賞の投票で4位に入ったローガン・ウェブ（ジャイアンツ）が参戦を決断。これによって先発陣は以下のメンバーが居並ぶ形となった。

タリク・スクーバル

25年：31登板、13勝6敗、防御率2.21、241奪三振、WHIP0.89

ポール・スキーンズ（パイレーツ）

25年：32登板、10勝10敗、防御率1.97、216奪三振、WHIP0.95

ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）

25年：34登板、15勝11敗、防御率3.22、224奪三振、WHIP1.24

ジョー・ライアン

25年：31登板、13勝10敗、防御率3.42、194奪三振、WHIP1.04

ノーラン・マクリーン

25年：8登板、5勝1敗、防御率2.06、57奪三振、WHIP1.04

クレイ・ホームズ

25年：33登板、12勝8敗、防御率3.53、129奪三振、WHIP1.30

マシュー・ボイド

25年：31登板、14勝8敗、防御率3.21、154奪三振、WHIP1.09

いずれも好成績を収めている“エース級”ばかりだ。その中でも来年がFAイヤーとなるスクーバルが、大型契約獲得を前に、故障のリスクを冒して参戦を決意したのは、小さくない驚きを呼んでいる。