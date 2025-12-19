“最強投手”スクーバル＆スキーンズが双璧をなす最強先発ローテ完成 侍ジャパンからの覇権奪還に燃える米代表に死角なし
スクーバルとスキーンズ。球界を代表する投手が居並ぶ米代表の先発ローテは、まさに豪華絢爛だ(C)Getty Images
侍ジャパンに眼前で“世界一”の称号を持っていかれた米国代表が、覇権奪還に燃えている。
来年3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシックに向け、各国代表のメンバー選考が水面下で進む中、大々的に参戦者を公表し続けているのが、2大会ぶりの優勝を狙っている米国代表だ。
【動画】「まるで瞬間移動」米投球分析家も驚愕するスキーンズのスイーパーの映像
とりわけ投手陣の顔ぶれは圧巻だ。現地時間12月18日には、2年連続のサイ・ヤング賞投手であるタリク・スクーバル（タイガース）、そして同賞の投票で4位に入ったローガン・ウェブ（ジャイアンツ）が参戦を決断。これによって先発陣は以下のメンバーが居並ぶ形となった。
タリク・スクーバル
25年：31登板、13勝6敗、防御率2.21、241奪三振、WHIP0.89
ポール・スキーンズ（パイレーツ）
25年：32登板、10勝10敗、防御率1.97、216奪三振、WHIP0.95
ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）
25年：34登板、15勝11敗、防御率3.22、224奪三振、WHIP1.24
ジョー・ライアン
25年：31登板、13勝10敗、防御率3.42、194奪三振、WHIP1.04
ノーラン・マクリーン
25年：8登板、5勝1敗、防御率2.06、57奪三振、WHIP1.04
クレイ・ホームズ
25年：33登板、12勝8敗、防御率3.53、129奪三振、WHIP1.30
マシュー・ボイド
25年：31登板、14勝8敗、防御率3.21、154奪三振、WHIP1.09
いずれも好成績を収めている“エース級”ばかりだ。その中でも来年がFAイヤーとなるスクーバルが、大型契約獲得を前に、故障のリスクを冒して参戦を決意したのは、小さくない驚きを呼んでいる。
加えて、中継ぎ陣も最速104マイル（約167.3キロ）を投じる剛腕メイソン・ミラー（パドレス）や、グリフィン・ジャックス（レイズ）、デビッド・ベッドナー（ヤンキース）らが参戦を明言。日本代表に決勝で競り負けた前回大会の「穴」とされた投手陣は、盤石の布陣となっている。
無論、打線も豪華絢爛だ。主将としていち早く参戦を表明したアーロン・ジャッジ（ヤンキース）を筆頭に、カル・ローリー（マリナーズ）、カイル・シュワバー（フィリーズ）とともに今季2冠王となった二人が超強力なラインナップを形成。さらにコービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）、ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）の走攻守が揃った巧打者も顔を揃えており、やはり抜け目がない。
矢継ぎ早に大物選手の招集を成功させている米国代表。投打に「完全無欠」と言える戦力を整備した彼らは、間違いなく連覇を目指す井端ジャパンの最大にして、最強のライバルとなる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]