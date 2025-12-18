2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

東京ディズニーシー25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”を開催！

きらめきを増しながら続いていく物語や祝祭感あふれるイベントの内容をまとめて紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”

開催期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)

開催場所：東京ディズニーシー

東京ディズニーシーでは、2026年に迎える開園25周年を記念し、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。

世界初の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして2001年に誕生し、2024年には「ファンタジースプリングス」がオープンするなど魅力を広げ続ける東京ディズニーシー。

25周年イベントでは、物語がきらめきを増しながら続いていくことを願い、さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」でパーク一帯が彩られます。

エンターテイメントプログラム、デコレーション、スペシャルグッズ、メニューなど、祝祭感あふれる多彩なコンテンツが登場します。

エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」

公演場所：メディテレーニアンハーバー

公演時間：約15分(1日1〜3回)

メディテレーニアンハーバーでは、ディズニーの仲間たちがゲストと一緒に25周年をお祝いする「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を公演。

心きらめくジュビリーブルーを基調とした衣装に身を包んだミッキーマウスたちが、25周年の装飾で彩られた船に乗って登場し、ゲストへ挨拶します。

船がハーバーの中央に止まると、ピアッツァ・トポリーノ、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ前、リドアイルといった陸上エリアにもディズニーの仲間たちが登場。

ミッキーマウスの呼びかけでゲストと一緒に25へカウントアップして盛り上がるほか、各テーマポートからキャストたちもかけつけ、テーマソング「Come Join the Jubilee(カム・ジョイン・ザ・ジュビリー)」にのせて全員で盛大にお祝いします。

【出演キャラクター】

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイ、チップ、デール、クラリス、ピノキオ、ジミニー・クリケット、ゼペット、ジェラトーニ、ステラ・ルー、オル・メル、クッキー・アン、リーナ・ベル

ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」

公演場所：アメリカンウォーターフロント ウォーターフロントパーク

公演時間：約25分(1日2〜4回)

アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、特別な舞台を使用したステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を2026年1月14日(水)より先行公演。

さまざまな文化が行き交い発展してきたエンターテイメントを祝い、世界のバラエティに富んだスタイルのダンスや音楽を披露する、この街ならではの祭典です。

サバンナの大地を感じるリズミカルなダンス、ヨーロッパのお祭りを感じさせるキュートなステージ、陽気なラテンムード一色のエネルギッシュなナンバーなどを展開。

アニバーサリーイベント開催期間中は、祝祭感あふれる演出が加わります。

ショーの終盤には、ゲストとダンスや音楽を通じて盛り上がり、パイロが打ち上がる華やかなクライマックスを迎えます。

【出演キャラクター】

ミッキーマウス、ディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベル(東京ディズニーシー初登場)、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、ディズニー映画『ベイマックス』のヒロほか

デコレーション／環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」

パーク一帯が、テーマであるきらめくジュビリーブルーで彩られます。

シンボルである「ディズニーシー・アクアスフィア」の前には、25周年のロゴとミッキーマウス、ミニーマウスのデコレーションを設置。

ミラコスタ通りや各テーマポートにも、ジュビリーブルーの華やかな装飾が施されます。

夜間には、メディテレーニアンハーバーで環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」を実施。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に、テーマソング「Come Join the Jubilee」にのせて映像が映し出され、きらめきにあふれた世界が繰り広げられます。

また、アラビアンコーストの中央広場でも、25周年ならではの音楽とともにジュビリーブルーにライトアップされる環境演出を楽しめます。

スペシャルグッズ

発売日：2026年4月8日(水)

ジュビリーブルーで彩られたパークで25周年をお祝いするディズニーの仲間たちが描かれたグッズが登場。

きらめきあふれるデザインのアイテムや、ジュビリーブルーを取り入れたシンプルで日常使いしやすいグッズなどが販売されます。

また、祝祭のキーアイテムとして「ジュビリーバッジ」も同日より販売。

好きなバッジやリボン、チャームを組み合わせて、自分だけの「ジュビリーバッジ」へカスタマイズできます。

そのほか、25周年ならではの特別感あふれるダッフィー&フレンズのグッズは、2026年4月14日(火)より登場します。

スペシャルメニュー

25周年のデコレーションが施されるメディテレーニアンハーバーの「カフェ・ポルトフィーノ」とポートディスカバリーの「ホライズンベイ・レストラン」では、2026年4月8日(水)よりスペシャルセットを提供。

アメリカンウォーターフロントのフードワゴン「スパークリング・ジュビリーワゴン」ではジュビリーブルーのマカロンを販売するほか、パーク内のレストランでサンデーやスペシャルドリンクなどが登場します。

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル

開催期間：2026年4月15日(水)〜6月30日(火)

“食で世界を巡る”をテーマにしたフェスティバルを開催。

異国情緒あふれる雰囲気の中で、各エリアならではの食や、多彩な料理とワイン、この時期だけのアルコール飲料やソフトドリンクを堪能できます。

スペシャルコンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」

開催期間：2026年4月15日(水)〜

場所：メディテレーニアンハーバー「ポンテ・ヴェッキオ」

橋の上にジュビリーブルーに包まれた特別な空間が登場。

店舗「リメンブランツェ」で専用ボトルを購入すると入場でき、“ジュビリーブルーストーン”を思い出として持ち帰ることができます。

フォトジェニックな撮影も楽しめる、きらめくひとときを形に残せるコンテンツです。

S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ

開催期間：2026年4月15日(水)〜6月30日(火)

場所：アメリカンウォーターフロント「S.S.コロンビア号」

豪華客船「S.S.コロンビア号」にて、参加ゲストのみの有償の貸し切り営業を実施。

特別なデコレーションで彩られた船内で優雅な時間を過ごせます。

「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」でのスペシャルメニューに加え、参加ゲスト限定のスペシャルグッズ、「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」でのドリンクのフリー・リフィル、船内での記念撮影などが含まれます。

※本コンテンツは予約が必要です。

ディズニーホテル

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは、2026年4月8日(水)から2027年3月31日(水)まで、ジュビリーブルーの装飾でゲストをお迎え。

客室には特別な滞在の記念となるデザインの異なる2種類のポストカード(1室につき2枚)を用意するほか、宿泊者限定で購入できるオリジナルデザインのカードキー&キーケースが登場します。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、ラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行。

25周年デザインのフリーきっぷやスーベニアメダルも販売されます。

そのほか、キャストはジュビリーブルーのネームタグを身につけ、各テーマポートのキャストはデザインの異なるジュビリーブルーのフラッグで祝祭を盛り上げます。

希望するゲストはキャストに声をかけることで、フラッグとともに撮影を楽しめます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の紹介でした。

