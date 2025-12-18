【HG ガンダムTR-1[ヘイズル改]イカロス・ユニット装備(ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに)】 12月18日12時 予約開始 2026年3月 発送予定 価格：4,620円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG ガンダムTR-1[ヘイズル改]イカロス・ユニット装備(ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに)」を2026年3月に発売する。12月18日12時よりプレミアムバンダイで予約を開始する予定で、価格は4,620円。

本商品は、『機動戦士Zガンダム』の公式外伝『ADVANCE OF Z ～ティターンズの旗のもとに～』に登場する「ガンダムTR-1」をイカロス・ユニット装備時の姿で立体化した1/144スケールのHGガンプラ。飛行ユニット「イカロス」は「重力下でのMS単体による飛行」をコンセプトとし、キットでは肩部の熱核ロケット・エンジンと脚部の熱核ジェット・エンジンなどを新規造形パーツを交えて再現している。

付属武装はビーム・サーベルとロング・レンジ・ライフル。ロング・レンジ・ライフルは展開状態/収納状態をビーム・ライフルとパーツの組み換えで再現できる。イカロス・ユニットは胸部にビーム・リフレクターを装備しており、キットでは開閉機構で展開状態と通常状態を再現している。

(C)創通・サンライズ