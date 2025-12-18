【ワシントン＝向井ゆう子】香港紙・蘋果日報（アップル・デイリー、廃刊）の創業者で、香港の裁判所から国家安全維持法違反で有罪判決を受けた黎智英（れいちえい）氏（７８）の娘、クレア・ライ（黎采）さん（２９）が１６日、訪問先のワシントンで本紙のオンラインインタビューに応じた。

黎氏の健康状態が急速に悪化していると明らかにし、早期釈放を訴えた。

クレアさんによれば、２０２０年に拘束された黎氏は糖尿病の持病があるが、専門的な治療は受けておらず、心臓に不調を抱えている。「この１年の変化は急速で、１０か月足らずで１０キロ以上も体重が減った」といい、最後の面会となった今年６月、手足は腫れ、爪は変色して一部がはがれていたと説明した。

拘束下にある黎氏の支えは信仰するキリスト教といい、真夜中の祈りを日課としている。ただ、クレアさんが差し入れた聖書を読む際、部屋に電気を付けることは香港当局から許されず、ドアにもたれて廊下から部屋に漏れる電灯の光で読んでいるという。

黎氏とクレアさんら家族は英国籍を所持しており、兄は５年前から英国で、クレアさんは今年から米国と英国で支援活動を始めた。「外の世界で声を上げれば、家族全員の再会が実現するかもしれないと思った」と語る。自身も拘束の恐れがあるとして、香港には戻れないとの考えを示した。

外国勢力との結託により国家安全への危害を加える罪などに問われた黎氏の裁判では、香港政府トップの行政長官が裁判官を指名した。裁判を傍聴したクレアさんは、「極めて不公平だった。判決前から、すでに有罪と決めつけていた」と批判した。

米政界では黎氏の動向への関心が高く、１０月には上院議員３０人以上がトランプ米大統領に、釈放を中国に働きかけるように要請する書簡を出した。クレアさんは「トランプ大統領は、不当に拘束された人を解放した実績がある。遠からず父が解放されることを願っている」と訴えた。

◇

香港政府のトウ炳強保安局長は１５日、黎氏の家族や米国などが、収監中の黎氏が適切な医療を提供されず、宗教行為の制限を受けていると指摘していることについて、「全て虚偽、捏造（ねつぞう）であり、香港政府を中傷している」と主張した。

トウ氏は、他の受刑者と同様に適切な医療が黎氏に提供されているとの見解を示した。出廷の際には医療関係者が常に同行し、宗教行為については指定の司祭が執り行っているとし、適切な措置を講じていると説明した。